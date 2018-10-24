Bulgar medyası duyurdu! Trabzonspor Maurides'i takibe aldı

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR- Bulgar basınından Trabzonspor'la ilgili transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Devre arasında kadrosuna takviye yaparak güçlendirmek isteyen Trabzonspor CSKA Sofya'da forma giyen Galatasaray'lı Maicon'nun da kardeşi olan forvet Maurides Roque Junior'ı yakın takibe aldığı iddia edildi. Öte yandan Trabzonspor kurmaylarının hafta sonu oynanan CSKA Sofya Etar Veliko karşılaşmasını staddan takip ettiği ve bir diğer genç Bulgar oyuncuyu daha gözlemlediği yazıldı.

Maurides bu sezon CSKA formasıyla 17 karşılaşmada 10 kez fileleri havalandırmayı başardı.

KAYNAK: YENİAKİT.COM.TR