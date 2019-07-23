0553 313 94 23

Bülent Turan: Türkiye artık birilerinin uydusu değil

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Doğu Akdeniz'de yürütülen sondaj çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Artık Türkiye birilerinin uydusu falan değil. Kendi yolunu çizen, adım atan bir ülke olduk" dedi.

23 Temmuz 2019 Salı 14:49
Bülent Turan: Türkiye artık birilerinin uydusu değil

Çanakkale Polis Denizevi'nde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen AK Partili Turan, gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi konusundaki gelişmelerin ülkede memnuniyetle karşılandığını belirten Turan, "Türkiye artık eski Türkiye değil. Meseleye bakarken de daha tepeden, daha iddialı bakacağız. S-400 ile ilgili konuştuğumuzda malum partili arkadaş çıktı 'kandırıyorsunuz, alamazsınız, şov yapıyorsunuz' dedi. Geldi mi S-400'ler? Geldi. Türkiye'nin hava güvenlik savunması açısından hiçbir riskinin kalmayacağı harika bir güvenlik sisteminden bahsediyoruz" dedi.

Turan, önemli bir adım atıldığını vurgulayarak, "Biz bir ülke ne der ne demez, nasıl bakar nasıl bakmaz diye bakmıyoruz. Bu milletin ihtiyacı var mı yok mu, bu millet ne istiyor ona bakıyoruz" diye konuştu.

"Artık Türkiye birilerinin uydusu falan değil"

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Kıbrıs'tan dolayı garantörlük hakkının bulunduğunu söyleyen Turan, şöyle konuştu:

"Biz resmi olarak girebiliriz oraya. Ama şu an o bölgede ABD, İtalya, İsrail var Fransa var. 4'ü arama yapıyor. Hiçbir yasal hakkı olmamasına rağmen. Kimse bir şey diyor mu? Demiyor. Türkiye ben gideceğim dediği zaman 'vay gidemezsin' dedi, yine malum arkadaşlar, 'riske atıyorsunuz' dedi. Biz dedik ki Türkiye'nin lideri Erdoğan bu millete güveniyor, adım atıyor dedik. 3 gemi orada 4'üncü gemi inşallah yola çıkacak. 4 gemimiz ile orada arama faaliyetlerine devam edeceğiz. ABD, İtalya, İsrail, Fransa ne yapıyorsa aynısını yapacağız. Artık Türkiye birilerinin uydusu falan değil. Kendi yolunu çizen, adım atan bir ülke olduk."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:49
  1. Çanakkale
  2. Rusya
  3. S-400 hava savunma sistemi
  4. S-400
  5. ABD
  6. İtalya
  7. İsrail
  8. Fransa
  9. Bülent Turan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır Sur Gençlik Merkezine büyük ödül
    1. Diyarbakır Sur Gençlik Merkezine büyük..
    2. Kategorilerine göre en fazla..
    3. CHP'den Düzce için "afet bölgesi"..
    4. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    5. Bu nasıl insanlık! Hamile kediyi..
    6. Japonya Büyükelçisi’nden, Başkan..
    7. 2'si öz oğlu 4 kişiyi öldürmüştü! O..
    8. Kandil'e yönelik 27 Haziran'daki hava..
    9. İran'dan yeni İngiltere Başbakanı..
    10. Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe..
    11. Kategorilerine göre en fazla..
    12. Ayla, vizyona girdiği İspanya'da da..
    13. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    14. Sultangazi'de kız arkadaşını öldürdüğü..
    15. En fazla kazandıran yatırım fonları
    16. Roni yeniden Adanaspor'da
    17. Filistinliler yüzüne tükürmüştü... Hak..
    18. Hırsızlık şüphelisi takside yakalandı
    19. Yatırım fonu istatistikleri
    20. Müftü Keskin’e tebrik ziyaretleri
    21. Aldıkları her ürünle şehit ailelerine..
    22. Koordinasyon Kurulu üçüncü toplantısı..
    23. PKK'ya operasyon! Patlayıcı ve..
    24. Deniz Kıyısında Mahsur Kalan..
    25. Öğretmenlere yönelik tamamlayıcı..
    26. Uyuşturucu çiftçileri yakalandı
    27. "Kıbrıslı Türkler, hidrokarbon..
    28. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk..
    29. Haseke’de bomba yüklü araç patlatıldı:..
    30. Kepez’in ulaşım ağı genişliyor
    İşte Suudi Arabistan'da 'ılımlı İslam' adı altında yapılan rezillik!
    İşte Suudi Arabistan'da 'ılımlı İslam' adı altında yapılan rezillik!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi