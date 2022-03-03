Bülent Şevik kimdir? Bülent Şevik, Müslüm Gürses’in neyi oluyor?

Adana'da 2 çocuk babası Bülent Şevik, sesi ve görüntüsüyle Müslüm Gürses'e benzetiliyor ve çevredekiler tarafından Müslüm baba olarak çağrılıyor. Müslüm Gürses'e benzerliğinden gurur duyduğunu anlatan Şevik, "Müslüm Gürses'e müthiş bir benzerliğim var. Allah'a çok şükür mükemmel bir insana; karakteriyle, kişiliğiyle 10 numara bir insana benzemişim. Allah rahmet eylesin, yattığı yer nur olsun. 10 kişiden 9'u mutlaka benimle fotoğraf çektiriyor. Kıramadığım insanlar oluyor, şarkılarını okuyorum" dedi.

Tır şoförlüğü yapan ancak zaman zaman bazı mekanlarda sahne alan 50 yaşındaki Bülent Şevik, 1967'de henüz 14 yaşındayken Adana'da bir çay bahçesinde düzenlenen ses yarışmasında birinci olarak dikkati çeken ve daha sonra ünlenen Müslüm Gürses'e benzetiliyor.

Bülent Şevik, Müslüm Gürses’in kardeşi mi?

Saçlarını Müslüm Gürses gibi tarayan, hareketleri ve mimikleri de arabeskin "Baba"sına benzerlik gösteren Şevik, bazı mekanlarda sahne alarak sevilen sanatçının unutulmaz şarkılarını seslendiriyor. Şevik, gittiği yerlerde "Sen Müslüm Gürses'in kardeşi misin?" gibi sözler duyuyor. Gürses'e benzemenin güzel bir duygu olduğunu ifade eden Şevik,"Müslüm Gürses'in yerine başka birine benzeseydim bu kadar dikkati çekmezdim. Bu konuda bazen kendimi çok şanslı hissediyorum. Herkesin gözü benim üzerimde. Gelip fotoğraf çekiliyorlar, sohbet ediyorlar. Bunlar güzel duygu." diye konuştu. Müslüm Gürses ile Bülent Şevik'in bir akrabalığı yok. Bülent Şevik'in Gürses'e benzerliğinden başka.