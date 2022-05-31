Bülent Öz kimdir? Çan Belediyesi hangi partiden?
Bülent Öz kim kaç yaşında? Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile ikisi belediye çalışanı 3 kişi, rüşvet ve irtikap iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi 'Bülent Öz kimdir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Bülent Öz kim?
Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile ikisi belediye çalışanı 3 kişi, rüşvet ve irtikap iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Çan Cumhuriyet Başsavcılığınca Ö.E. adlı kişinin şikayeti üzerine belediyeden ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Toplanan belgeler doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda Çan ilçesi Belediye Başkanı Bülent Öz ile Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ile firma çalışanı R.A. gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 kişi aranıyor.
Bülent Öz kimdir? Çan Belediyesi hangi partiden?
Bülent Öz 8 Ekim 1972'de Çanakkale Çan'da dünyaya geldi. İlk Öğretimini Çan Atatürk İlkokulunda, Orta öğrenimini Çan Ortaokulunda ve Liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lisesi 'inde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde okundu.
Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan ÖZ, Partisinin 2007 seçimlerinde 4. sıra, 2011 seçimlerinde 3. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere katılmış, 2015 Türkiye genel seçimlerinde 2. Sıra adayı olarak katıldığı seçimde Çanakkale Milletvekili olarak seçilmiştir.
TBMM Dilekçe Komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Sözcülüğü yapmıştır. 2019 yerel seçimlerinde Çan belediye başkanı seçildi.