Bülent Korkmaz'dan galibiyet açıklaması! 'Beşiktaş'ı burada yenmek imkansız gibi bir şey'

Bülent Korkmaz, Beşiktaş maçının ardından şu açıklamalarda bulundu;

''BEŞİKTAŞ'I YENMEK İMKANSIZ AMA SAVAŞINCA OLUYOR''

Oyuncularımı kutluyorum. Gerçekten ortaya karakter koydular. Beşiktaş'ı burada yenmek imkansız gibi bir şey. Müthiş taraftarları var, oyuncuları var. Ama savaşınca, elinden gelenin en iyisini verince oluyor. O kadar zorluk yaşıyoruz ki... Hem ekonomi olarak, hem oyuncu olarak. İlk defa oynayan genç futbolcular var, 8 ay sakatlıktan sonra oynayan oyuncular var. Burada mağlup olsak da aynı şeyi söyleyecektim. İlk maç yenildik söyledim, ikinci maç berabere kaldık yine aynısını söyledim.

''BU TAKIMI YALNIZ BIRAKMASINLAR''

Bizim hayati maçımız Rizespor maçı. O maçın artık dolması lazım. Antalya'yı seven iş adamları bu takımı yalnız bırakmasın.

''ŞENOL GÜNEŞ DAHA FAZLASINI HAK EDİYOR''

Şenol Güneş benim çok saygı duyduğum bir insan. Dünya Kupası'nda beraber çalıştık. Şenol hoca daha fazlasını hak ediyor. Ona karşı galip gelmek futbolda olağan şeyler. Beşiktaş'a özellikle Avrupa'da başarılar diliyorum.

''BAHADIR REZİL OYNAMIŞTI''

Bahadır'a perşembe günü hazırlık maçında şans verdim, rezil oynadı. Şans verdim, elinden geleni yapacağını biliyordum.

Sporx