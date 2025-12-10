Bülent Ersoy’un batan teknesi yalan çıktı: Ne Barakudam ne Siyah İncim battı!

Bülent Ersoy, bir ikinci el satış platformunda yer alan dikkat çekici ilanla gündeme geldi. İlanda, “Bülent Ersoy’un Boğaz’da batan teknesi satılık” ifadeleri kullanıldı. Ancak geçmişte böyle bir olayın kaydedilmemiş olması ve Ersoy açıklamaları, ilandaki ifadelerin yalan olduğunu ortaya koydu.

Satışa çıkarılan teknenin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Tekne, Bülent Ersoy’un Boğaz’da batan teknesidir. 24 metre ahşaptır. İstanbul’dadır ve ticari evrakları uygundur.”

İlanda yer alan bu bilgi, Ersoy’un geçmişte herhangi bir tekne kazasıyla gündeme gelmemiş olması nedeniyle merak uyandırdı.

BENİM BOĞAZ’DA BATAN TEKNEM OLMADI

İlan üzerine ulaşılan Bülent Ersoy, iddianın gerçek dışı olduğunu belirterek şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi: “Benim geçmişte Siyah İnci ve Barakuda isimlerinde iki teknem oldu. Birini ünlü bir işadamından almıştım ama sonra sattım. İkincisinden ise çıkan bir arıza nedeniyle soğudum. Velhasıl geçmişte iki teknem oldu ama Boğaz’da teknem batmadı. Neden böyle bir ilan vermişler anlamadım.”