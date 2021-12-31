Bülent Bayraktar kimdir? Bülent Bayraktar neden Galatasaray’dan istifa etti?
Bülent Bayraktar istifa mı etti. Bülent Bayraktar kimdir? Galatasaray 'da sessiz sedasız göreve gelen Prof. Dr. Bülent Bayraktar görevinden istifa etti. Uzun yıllardır Fatih Terim’e yaptığı akıl hocalığı ile gündeme gelen Bülent Bayraktar son aylarda Terim ile yıldızları bir türlü barışmadığı biliniyordu. Peki Bülent Bayraktar kimdir? Bülent Bayraktar nereli? Bülent Bayraktar kaç yaşında? Bülent Bayraktar nerede çalıştı, görev yaptı?
Bülent Bayraktar kimdir? Milli Takımlar bünyesinde yer alan "Spor Hekimliği ve Atletik Performans Departmanı"nda ve TFF Sağlık Kurulu'nda görev alan Doç. Dr. Bülent Bayraktar, TFF Futbol Geliştirme Direktörlüğü görevini üstlenmiştii. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi mezunu olan Doç. Dr. Bayraktar; özellikle fonksiyonel anatomi, sporcu sağlığı ve performansı ile ilgili Türkiye ve ABD'de eğitim ve bilimsel çalışmalarını sürdürdü. Doç. Dr. Bülent Bayraktar, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.