Bülent Bayraktar kimdir? Bülent Bayraktar neden Galatasaray’dan istifa etti?

Bülent Bayraktar istifa mı etti. Bülent Bayraktar kimdir? Galatasaray 'da sessiz sedasız göreve gelen Prof. Dr. Bülent Bayraktar görevinden istifa etti. Uzun yıllardır Fatih Terim’e yaptığı akıl hocalığı ile gündeme gelen Bülent Bayraktar son aylarda Terim ile yıldızları bir türlü barışmadığı biliniyordu. Peki Bülent Bayraktar kimdir? Bülent Bayraktar nereli? Bülent Bayraktar kaç yaşında? Bülent Bayraktar nerede çalıştı, görev yaptı?