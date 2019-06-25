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Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Milletin takdir ettiğine bizim hayır dememiz mümkün değil. Bunu saygıyla karşılıyoruz" dedi.

25 Haziran 2019 Salı 17:08
Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil

TBMM eski başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Kosova'nın Prizren şehrine geldi. Burada İstanbul'da yenilenen seçimi değerlendiren Arınç, "Demokraside seçimle gelinir, seçimle gidilir. Bunu tabii karşılamak lazım" dedi.

50 kişilik ekiple Prizren'e gelen Bülent Arınç, TİKA tarafından onarılan ve açılışını TBMM Başkanı görevindeyken kendisinin yaptığı Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Cami ve diğer tarihi yerleri ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya'nın da eşlik ettiği ziyaret kapsamında Kosovalılar, Arınç'a yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul seçimi sonrası Bülent Arınç'tan flaş açıklama

İstanbul seçimlerini değerlendirdi

İstanbul'daki yenilenen seçiminin sonuçlarını değerlendiren Arınç, şunları söyledi:

''Yaptığımız nihayet bir seçimdir. Seçimde kazanmakta var kaybetmekte var. Siyasi partiler birbirlerinin düşmanları değil rakipleridir. Bir defa değil iki defa seçim oldu. Birincisiyle daha az oy farkıyla AK Parti adayı kaybetmişti, şimdi çok daha büyük bir farkla oldu. Milletin takdir ettiğine bizim hayır dememiz mümkün değil. Bunu saygıyla karşılıyoruz.

''Demokraside seçimle gelinir, seçimle gidilir''

25 yıl aralıksız yönettiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, ilçe belediyelerini ayrı tutuyorum, bu sefer başka bir aday seçimi kazandı. Çok tabiidir, çok doğaldır. Bildiğiniz gibi yine 25 yıl sonra Ankara'da da başka bir aday seçimi kazanmış ve görevine başlamıştır. Demokratik usullerden birisidir; demokraside seçimle gelinir, seçimle gidilir. Bunu tabii karşılamak lazım."

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 17:08
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Bülent Arınç

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  • dumanlıdumanlı11 dk önce
    Siyasi partiler birbirlerinin düşmanları değil rakipleridir. Ne kadar doğru söz.Seçimde galibiyet,zafer,hezimet yanlış sözler. halk 5 yıl için İBB nin yönetilme görevini Ekrem İmamoğluna vermiştir.Eğer bi hakkın hizmet etmezse halk onun yerine başkasını seçer.Bu kadar basit. Seçim sonucuna aşırı sevinç göstermekte üzüntü göstermekte yanlış. Hele şimdi ülke yönetiminin AKPde olduğu dönemde.
  • raıraı55 dk önce
    rejımın kabul ıtırafları sınsıcedır dıkat dıkat taıb ortalıkta gozukmuyor kaç gundur cubelı melıhgokce suleyman havuz memurları sakınce gun gecıstıryo amaç amaç konuşsak zap tutururlar erken secımı diye bu rejım sınsılığıbı ıkı kaç ay gecse yıne mağaralarda klafalarını çıkarırlar bu rejım pelıkancılar ve saldırı hucuym başlatırlar uyuma ımamoğlu acıl erken secım havzucuların ne yaptıklarını bılırız aday ol c başkanlığa rejım dusecek havuzcular hesaba cekılecek
  • ayşe mutayşe mut1 sa önce
    AKPARTİNİN acizmiş durumuna düşürülmesi kimin fikriydi acaba Öcalanın mektubu ve Ahmet Kayanın böylesi biz zamanda ortaya atılarak aciz duruma düşürülmüştür bu fikirlerin sahibinin de Arınç olduğu söylenmekte hiç şaşırmadım
  • ZaferZafer1 sa önce
    Mehtap Yılmaz ne düşünüyor acaba. İşte müslüman mahallesidurumubiz birbirimizi yerken adamlar İstanbul'u götürdü böyle devam edersek başkanlık da gider ülkede

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