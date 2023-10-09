Bülent Arınç'tan Filistin açıklaması: Sözlerim yanlış yere çekildi

22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Hamas'ın İsrail'e saldırmasının ve sivilleri esir almasının Netanyahu'nun elini güçlendirdiğini, Filistinliler üzerindeki baskının daha da arttığını belirtmişti.

Arınç'ın bu sözleri, bazı kesimlerce İsrail'i savunduğu yönünde eleştiri almıştı.

İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Bülent Arınç, Filistin davasının dünden beri savunucusu olduklarını belirterek şunları söyledi:

Biz Filistin davasıyla büyüdük ve yetiştik

Dün kitap fuarına gitmiştim. Bu sohbet sırasında çatışmalar soruldu. Tabii bunun 1-2 cümlesi internete düşünce belli kesimlerin farklı yorumlarına yol açtı. Bunun biraz daha uzun kısmını yayınladım.

Biz Filistin davasıyla büyüdük ve yetiştik. Bizim rüyalarımızı süsleyen gerçekler vardır.

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Biz Filistin davasının haklı olduğuna inanırız. Bu topraklar, çalınmış topraklardır. Çalanlar da bellidir. İsrail'i ilk tanıyan ülkeler arasında Türkiye'nin olması Türkiye'nin ayıbıdır.

"Akıl, işin sonunu görmektir"

Son olay karşısında aklı selim davranmak gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın davrandığı gibi. Allah bize akıl diye bir nimet vermiş. Akıldan mahrum bazı insanlar, baskını kahramanlık noktasına getiriyor ancak sonucunu hiç düşünmüyorlar. Sonuç ne olursa olsun, bunu kar sanıyorlar. Akıl işin sonunu görmektir. Daha çok Gazze bombalanıyor, daha çok Filistinli vefat ediyor. Hiçbir zaman Filistinliler, işgal altındaysa sadece meşru müdafaa kapsamında cevap vermelidirler. Bu noktalarda BM de duyarlıdır. Önce bir baskın yapılmış. Birilerinin çok hoşuna gidiyor. Dünyanın en saldırgan ülkesi İsrail, ne iyi yaptınız mı diyecek. Bin misliyle cevap verecek. Onlar için Filistinlilerin kanını dökmek sanki varlık sebepleri. Biz bunların başlarındaki insanları biliyoruz.

ABD de müdahale edecek, Türkiye arabulucu olmalı

İsrail'de ölen vatandaşlarından ötürü ABD'nin de duruma müdahil olacağını belirten Arınç, sürekli ortalığı karıştıran İran'ın aksine, Türkiye'nin burada arabulucu olmaya devam etmesi gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

ABD işin içine doğrudan müdahale edecek. Orada ölen İsrail'de ölen Amerikalılar da var diyor. Netanyahu bitmiş bir adamken, maalesef şimdi tekrar kamuoyunu, hükümeti arkasına aldı. Çok acımasız davranacağını söylüyor. Ortadoğu'yu değiştireceğim diyor. Ortadan kaldıracağım diyor. Zaten eskiden beri niyeti bu. Zorla engel olmaya çalışıyorduk. Şu an ilan edilmemiş bir dünya savaşı var zaten. Bazı ülkelerde nükleer silahlar var. Halen bir soğuk savaş içinde kalıyoruz. Sıcak savaş işte böyle yaşanıyor.

Bu olayın süratle, Türkiye'nin arabuluculuğunda yatıştırılması gerektiğine inanıyorum. Ortadoğu'nun en hakim ülkesi, en büyük abisi, en çok söz dinlenen ülkesi Türkiye'dir. Sayın Cumhurbaşkanımızın göstereceği yolda, tarafları en azından silah bırakmaya döndürmemiz, zararlarını tazmin edecek bir barışa götürülmesini düşünüyorum. Yoksa savaş çıkmasa bile, 2-3 ülkenin karışmasıyla da büyük bir felaket yaşanacaktır.

İran'ın da durdurulması gerekiyor. Düşünebiliyor musunuz, Ermenistan'ın yayında yer alan İran, Esad'ın yanında yer alan bir İran, İsrail'in karşısına hiçbir zaman çıkmaz, silah kullanamaz. Ama Hamas'ın yanında yer aldığını ilan ediyor. Ortalığı kızıştırmaktan başka bir şey yapmayan ülkelere karşı Türkiye, huzuru ve barışı temin edecek güçtedir. ABD ile de bu konuyu konuşabilecek güçtedir.