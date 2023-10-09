  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'den çarpıcı Mısır iddiası!

Noyan'dan tehdit gibi açıklama... Münferit olayların faturasını hastalarımıza kesemezsiniz: Bir gün hepiniz doktorsuz kalacaksınız

Türkiye'den tarım arazisi toplayan Bill Gates gözünü bu kez o kaleye dikti

Libya'da savaş mı çıktı? Dünyaya kötü haberi duyurdu

Terör devleti İsrail'den bir alçaklık daha: Bunu duyduğunuza inanamayacaksınız!

Ehliyet sahipleri artık karar verildi! Sürpriz gelişme: Ehliyet almak için yaş düştü! Hangi araç için geçerli?

Ayçiçek yağı fiyatlarına zam! Fiyatlar füze gibi fırladı

Hamas'tan İsrail'e teklif!

Akaryakıt fiyatlarını altüst edecek gelişme! Büyük şok geliyor, araç sahipleri şimdi yandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş uyardı: Hutbelerde bunu sakın yapmayın
Gündem Bülent Arınç'tan Filistin açıklaması: Sözlerim yanlış yere çekildi
Gündem

Bülent Arınç'tan Filistin açıklaması: Sözlerim yanlış yere çekildi

Yeniakit Publisher
2023-10-09 19:27:00 -

Hamas eleştirisiyle tepki çeken 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, sözlerinin yanlış yerlere çekildiğini, Filistin davasını yıllardır savunduklarını belirtti.

22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Hamas'ın İsrail'e saldırmasının ve sivilleri esir almasının Netanyahu'nun elini güçlendirdiğini, Filistinliler üzerindeki baskının daha da arttığını belirtmişti.

Arınç'ın bu sözleri, bazı kesimlerce İsrail'i savunduğu yönünde eleştiri almıştı.

İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Bülent Arınç, Filistin davasının dünden beri savunucusu olduklarını belirterek şunları söyledi:

Biz Filistin davasıyla büyüdük ve yetiştik

Dün kitap fuarına gitmiştim. Bu sohbet sırasında çatışmalar soruldu. Tabii bunun 1-2 cümlesi internete düşünce belli kesimlerin farklı yorumlarına yol açtı. Bunun biraz daha uzun kısmını yayınladım.

Biz Filistin davasıyla büyüdük ve yetiştik. Bizim rüyalarımızı süsleyen gerçekler vardır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Biz Filistin davasının haklı olduğuna inanırız. Bu topraklar, çalınmış topraklardır. Çalanlar da bellidir. İsrail'i ilk tanıyan ülkeler arasında Türkiye'nin olması Türkiye'nin ayıbıdır.

"Akıl, işin sonunu görmektir"

Son olay karşısında aklı selim davranmak gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın davrandığı gibi. Allah bize akıl diye bir nimet vermiş. Akıldan mahrum bazı insanlar, baskını kahramanlık noktasına getiriyor ancak sonucunu hiç düşünmüyorlar. Sonuç ne olursa olsun, bunu kar sanıyorlar. Akıl işin sonunu görmektir. Daha çok Gazze bombalanıyor, daha çok Filistinli vefat ediyor. Hiçbir zaman Filistinliler, işgal altındaysa sadece meşru müdafaa kapsamında cevap vermelidirler. Bu noktalarda BM de duyarlıdır. Önce bir baskın yapılmış. Birilerinin çok hoşuna gidiyor. Dünyanın en saldırgan ülkesi İsrail, ne iyi yaptınız mı diyecek. Bin misliyle cevap verecek. Onlar için Filistinlilerin kanını dökmek sanki varlık sebepleri. Biz bunların başlarındaki insanları biliyoruz.

ABD de müdahale edecek, Türkiye arabulucu olmalı

İsrail'de ölen vatandaşlarından ötürü ABD'nin de duruma müdahil olacağını belirten Arınç, sürekli ortalığı karıştıran İran'ın aksine, Türkiye'nin burada arabulucu olmaya devam etmesi gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

ABD işin içine doğrudan müdahale edecek. Orada ölen İsrail'de ölen Amerikalılar da var diyor. Netanyahu bitmiş bir adamken, maalesef şimdi tekrar kamuoyunu, hükümeti arkasına aldı. Çok acımasız davranacağını söylüyor. Ortadoğu'yu değiştireceğim diyor. Ortadan kaldıracağım diyor. Zaten eskiden beri niyeti bu. Zorla engel olmaya çalışıyorduk. Şu an ilan edilmemiş bir dünya savaşı var zaten. Bazı ülkelerde nükleer silahlar var. Halen bir soğuk savaş içinde kalıyoruz. Sıcak savaş işte böyle yaşanıyor.

Bu olayın süratle, Türkiye'nin arabuluculuğunda yatıştırılması gerektiğine inanıyorum. Ortadoğu'nun en hakim ülkesi, en büyük abisi, en çok söz dinlenen ülkesi Türkiye'dir. Sayın Cumhurbaşkanımızın göstereceği yolda, tarafları en azından silah bırakmaya döndürmemiz, zararlarını tazmin edecek bir barışa götürülmesini düşünüyorum. Yoksa savaş çıkmasa bile, 2-3 ülkenin karışmasıyla da büyük bir felaket yaşanacaktır.

İran'ın da durdurulması gerekiyor. Düşünebiliyor musunuz, Ermenistan'ın yayında yer alan İran, Esad'ın yanında yer alan bir İran, İsrail'in karşısına hiçbir zaman çıkmaz, silah kullanamaz. Ama Hamas'ın yanında yer aldığını ilan ediyor. Ortalığı kızıştırmaktan başka bir şey yapmayan ülkelere karşı Türkiye, huzuru ve barışı temin edecek güçtedir. ABD ile de bu konuyu konuşabilecek güçtedir.

Siyonist Başkan'dan barbarlık: Gazze'yi boşaltın...
Siyonist Başkan'dan barbarlık: Gazze'yi boşaltın...

Dünya

Siyonist Başkan'dan barbarlık: Gazze'yi boşaltın...

Siyonistler tanklarını Gazze Şeridi'ne sevk ediyor
Siyonistler tanklarını Gazze Şeridi'ne sevk ediyor

Dünya

Siyonistler tanklarını Gazze Şeridi'ne sevk ediyor

Siyonistler Batı Şeria'yı kana buladı
Siyonistler Batı Şeria'yı kana buladı

Dünya

Siyonistler Batı Şeria'yı kana buladı

Siyonistlere ait 2 helikopter düşürüldü
Siyonistlere ait 2 helikopter düşürüldü

Dünya

Siyonistlere ait 2 helikopter düşürüldü

Siyonist katiller: Hamas'a ait 4 binayı vurduk
Siyonist katiller: Hamas'a ait 4 binayı vurduk

Gündem

Siyonist katiller: Hamas'a ait 4 binayı vurduk

Siyonistler sivilleri bombalıyor! Filistin’de yürek yakan haber
Siyonistler sivilleri bombalıyor! Filistin’de yürek yakan haber

Dünya

Siyonistler sivilleri bombalıyor! Filistin’de yürek yakan haber

Dibi boyladı! Siyonist İsrail’e borsa şoku
Dibi boyladı! Siyonist İsrail’e borsa şoku

Ekonomi

Dibi boyladı! Siyonist İsrail’e borsa şoku

RPG-7 ile vuruldu! İşgalci Siyonistleri şaşkına uğratan anlar
RPG-7 ile vuruldu! İşgalci Siyonistleri şaşkına uğratan anlar

Gündem

RPG-7 ile vuruldu! İşgalci Siyonistleri şaşkına uğratan anlar

Siyonistler kayıp sayısını açıkladı
Siyonistler kayıp sayısını açıkladı

Dünya

Siyonistler kayıp sayısını açıkladı

ABD'den siyonistlere savaş gemisi ve uçak desteği
ABD'den siyonistlere savaş gemisi ve uçak desteği

Dünya

ABD'den siyonistlere savaş gemisi ve uçak desteği

Siyonistler masumlara saldırıyor!
Siyonistler masumlara saldırıyor!

Dünya

Siyonistler masumlara saldırıyor!

Kahrolası siyonist çocukları öldürüyor!
Kahrolası siyonist çocukları öldürüyor!

Dünya

Kahrolası siyonist çocukları öldürüyor!

Devlet-i Aliyye Ocakları Reyhanlı'da buluşuyor! Siyoniste lanet mitingi..
Devlet-i Aliyye Ocakları Reyhanlı'da buluşuyor! Siyoniste lanet mitingi..

Gündem

Devlet-i Aliyye Ocakları Reyhanlı'da buluşuyor! Siyoniste lanet mitingi..

Fransız vatandaşı olan siyonist yedek askerler bölgeye gidiyor!
Fransız vatandaşı olan siyonist yedek askerler bölgeye gidiyor!

Dünya

Fransız vatandaşı olan siyonist yedek askerler bölgeye gidiyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23