  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bülent Arınç'ın yeğeni o partiye katılma kararı aldı
Siyaset

Bülent Arınç'ın yeğeni o partiye katılma kararı aldı

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın yeğeni Ezgi Akgun Biber, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak Demokrat Parti'ye katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-13 07:54:00 -
Bülent Arınç'ın yeğeni o partiye katılma kararı aldı

Bülent Arınç'ın yeğeni Ezgi Akgun Biber, "Adalet çığlıklarına daha fazla duyarsız kalamazdım." diyerek Demokrat Parti'ye katıldığını duyurdu.

Bülent Arınç'ın yeğeni Ezgi Akgun Biber, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı "Güzel ülkemin her köşesinden yükselen adalet çığlıklarına daha fazla duyarsız kalmamak adına bugün itibari ile daha özgür siyaset yapabileceğime ve duyulmak istenenleri değil de, gerçekleri özgürce konuşabileceğime inandığım Demokrat Parti’ye katıldım. Yeter! Söz milletindir!" açıklamaları ile Demokrat Parti'ye katıldığını duyurdu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

milli

kripto

devrim

ne demokratı tamamı hadep çi
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23