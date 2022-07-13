Bülent Arınç'ın yeğeni o partiye katılma kararı aldı

Bülent Arınç'ın yeğeni Ezgi Akgun Biber, "Adalet çığlıklarına daha fazla duyarsız kalamazdım." diyerek Demokrat Parti'ye katıldığını duyurdu.

Bülent Arınç'ın yeğeni Ezgi Akgun Biber, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı "Güzel ülkemin her köşesinden yükselen adalet çığlıklarına daha fazla duyarsız kalmamak adına bugün itibari ile daha özgür siyaset yapabileceğime ve duyulmak istenenleri değil de, gerçekleri özgürce konuşabileceğime inandığım Demokrat Parti’ye katıldım. Yeter! Söz milletindir!" açıklamaları ile Demokrat Parti'ye katıldığını duyurdu.