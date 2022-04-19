Bülent Arınç CHP'nin övgüsüne mazhar oldu! "Şeyini şey ettiğimin şeyi sevindin mi?"

Her fırsatta AK Parti'ye zarar veren açıklamalarda bulunan Bülent Arınç son olarak ekonomi üzerinden AK Parti'yi hedef aldı. Arınç'ın sözleri kelimenin tam manasıyla CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu mest etti.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç’ın sözlerine fırsata çevirerek AK Parti’ye yüklendi. Hükümeti hedef alan Bülent Arınç'a da övgüler yağdıran Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Bütün emekli kardeşlerime sesleniyorum; size verilecek ikramiye asgari ücretin neti kadar olacak, 4253 lira. Yılda iki sefer, çok büyük bir para değil. Beşli çeteye verdiğinin binde birini beşli çeteye vermeyeceksin, emekliye vereceksin, o kadar. Sayın Erdoğan, bize inanmayabilir. 'Bunlar muhalefettir, bunlara inanmıyorum, bunlar çok abartıyordur. Hayat ne kadar güzel, bakıyorum sarayda herkesin yüzü gülüyor. Kılıçdaroğlu doğruları söylemiyor.' diyebilir. Ama sarayda oturan ve biraz da vicdan sahibi olan bir kişi daha var. Sayın Bülent Arınç. Bana inanmıyorsan, Sayın Bülent Arınç'ı çağır, bir kendisini dinle Allah aşkına. Hayatın gerçeği nedir, onu bir dinle."

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun övgülerine mazhar olan Bülent Arınç'ın hükümeti hedef alması "Şeyini şey ettiğimin şeyi mutlu musun?", "Başın göğe erdi mi?", "Sonunda CHP'nin övgüsüne mazhar oldu" şeklinde yorumları beraberinde getirdi.

"Şeyini şey ettiğimin şeyi" lafı nereden geliyor?

TBMM Başkanı olduğu dönemde 23 Nisan etkinliklerini tanıtmak için bir basın toplantısı düzenleyen Bülent Arınç gelen bir soru karşısında adeta çılgına dönmüştü. Eşinin adının 23 Nisan davetiyesinde neden yer almadığını soran bir gazeteciye sinirlenen Bülent Arınç, "Bu nedir? Şeyini şey ettiğimin şeyidir. Bu konuda bilinmedik ne kaldı" demişti.