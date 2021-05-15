Buldan ve Gül ile görüştü! Kılıçdaroğlu’dan erken seçim çağrısı
Seçim yenilgilerine doymayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sağdan-soldan kuracağı zillet ittifakı rüyasıyla yine erken seçim çağrısında bulundu.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim, hemen” ifadelerini kullandı. Öte yandan, bayramı fırsat bilen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü.