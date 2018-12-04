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Bulaşık yıkamak kolay mı acaba?!

Bulaşık yıkamanın basit bir iş olduğunu düşünüyorsanız yanılmıyorsunuz. Ancak böylesi basit bir işte bile verimliliği artıracak bazı küçük noktalar vardır.

04 Aralık 2018 Salı 21:50
Bulaşık yıkamak kolay mı acaba?!


Öncelikle asla çıplak elle bu işe girişmeyin. Mutlaka eldiven kullanın.

Sınıflandırma: Bu aşamada benzer şeyleri bir araya getiriyoruz (çatallar, kaşıklar, bıçaklar, tabaklar, bardaklar vs). Bu işlemi yaparken parçalar üzerinde kalan yemek artıklarını ıslak bir süngerle mümkün olduğunca temizlemeye çalışın.

Sıralama: Bulaşıkları yıkamanın bir sırası vardır. En az kirli olandan en kirli olana gidilir.

Bardaklar

Kupalar, fincanlar ve tabakları

Tatlı tabakları

Çatal, bıçak, kaşık

Yemek tabakları

Tencere ve diğer yemek araçları

Tavalar..

Yıkama: Yıkmaya başlamadan önce tava ve tencere gibi büyük parçaları ıslatın. Bu sayede siz o parçalara gelene kadar varsa kurumuş yemek artıkları yumuşayacaktır. Yağlı bulaşıklar için sıcak su kullanın. Kaliteli bir bulaşık deterjanı olmazsa olmazdır bu konuda çok ucuza kaçmamaya çalışın. Fazla deterjan kullanmayın yoksa durulama kısmı olması gerekenden uzun sürer. Kaldı ki, bu defa temizlenen mikropların yerini zehirli kimyasal alacak, yemek takımları üzerinde kalan zehirli tabakalar bir sonraki kulanımda yemeğe karışıp sağlığınızı tehdit edecektir. Az miktarda deterjanla yağları kolayca çözebilirsiniz durulaması da kolay olur. Durulama çok önemlidir, titizlik göstermelisiniz.

Yıkama işlemi bittikten sonra bulaşıkları dizebileceğiniz bir yer olsun bu sayede üzerlerinde kalan su mümkün olduğunca süzülür. Bulaşıkları hemen yerleştirmek istiyorsanız kurutmayı temiz bir havlu kullanarak elle yapabilirsiniz. Kurulamaya yıkama sırasına bağladığınız gibi başlayın ve sağlık açısından temiz havlu kullanmaya özen gösterin.

Son olarak lavaboyu da temizlemeyi unutmayın. Az bir deterjanla bütün lavaboyu hızlıca ovun ve durulayın. Aynı şekilde eldivenlerinizi durulayıp süzülmeye bırakın..

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 21:50
  1. bulaşık yıkarken dikkat edilmesi gerekenler
  2. bulaşık yıkama

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