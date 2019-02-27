Bulaşık makinesi nasıl temizlenir?

Mutfakta işlerimizi kolaylaştıran bulaşık makinelerini hem temiz tutup hem de daha verimli kullanmanız mümkün. İşte günlük yaşantınızda işinizi kolaylaştıracak tavsiyeleri sizler için derledik.

Patatesle durulayın

Bulaşık makinenizin üst kısmına patatesleri dizin ve durulamayı başlatın. İşlem bittikten sonra kirlerin gittiğini göreceksiniz.

Limon suyu

Deterjan koyduğunuz bölmeye limon suyu koyun. Limonun asidi makinenizdeki lekeleri daha kolay çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Küçük eşyalara dikkat!

Plastik kapak ve kenarlardan düşebilecek küçük eşyalarınızı bir bezle makineye atarsanız size kolaylık sağlayacaktır.

Bulaşık makinenizin alt rafının altında çıkarılabilir bir tıkaç vardır; musluğun altında durulayabilir ya da yapışkan şeyleri havlu yardımıyla çıkarabilirsiniz. Küçük kalıntıları çıkarmak için diş fırçası kullanın.

Diş fırçası kolaylık sağlar

Tıkacınızdaki küçük yapışmış kalıntı ve tortuları havluyla çıkarmanız zor olacaktır. Bunun için kullanmadığınız diş fırçanızdan yardım alabilirsiniz. Yoğun bir temizlik için sirke ile makinenizi çalıştırın.

Kİirece karşı sirke

Sirke kir, kireç ve tortuları temizlemede harika bir çözümdür. Üst kısma 2 bardak sirke koyarak yapacağınız bu işlemde deterjan kullanmayın. Kurutmayı da kapatmayı unutmayınız.

Ev yapımı bulaşık tableti

Boraks, çamaşır sodası, tuz ve birkaç diğer malzemeyle evinizde bulaşık makineniz için tabletler yapabilirsiniz. Hem katkı maddesiz hem de daha sağlıklı olacaktır.