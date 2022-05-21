Bulaşık makinesi deterjanı yerine ne kullanılabilir? Kolay ev yapımı sıvı bulaşık deterjanı nasıl yapılır?

Bulaşıklarımızı her gün ya elde ya da bulaşık makinesinde yıkarız. Elde yıkarken jel veya likit bulaşık deterjanı, makinede yıkarken ise jel, toz veya tablet ürünleri kullanırız. Tüm bu ürünleri çamaşır sodası, boraks, karbonat, tuz, limon, portakal, greyfurt, sirke, esansiyel yağ gibi malzemeleri kullanarak evde kendiniz de yapabilirsiniz.

Bulaşık deterjanı yapımı (elde yıkamak için)

Elde yıkama amaçlı bulaşık deterjanınızı değişik yollarla hazırlayabilirsiniz:

Tarif: 3-4 bardak sıcak suyun içerisine 1 yemek kaşığı karbonat, 1 yemek kaşığı sirke ve hazır almış olduğunuz bulaşık deterjanınızdan 1 yemek kaşığı kadar katıp tüm bileşenleri iyice çalkalayarak yeni bir bulaşık deterjanı elde edebilirsiniz. Ayrıca bu karışıma arzunuza göre koku vermesi için 10-15 damla kadar esansiyel yağ da katabilirsiniz.

Tarif: Eğer marketten aldığınız bulaşık deterjanını kullanmak istemiyorsanız 3-4 bardak sıcak suya 1 yemek kaşığı boraks ve ½ kalıp rendelenmiş sabun katarak eriyinceye kadar karıştırınız. 10-15 damla, istediğiniz bir veya birkaç değişik esansiyel yağ ekleyerek tamamen kendi yapımınız olan bulaşık deterjanınızı hazırlayabilirsiniz.

Bulaşık makinesi için toz deterjan yapımı

Bulaşık makineniz için toz bir ürün yapmak isterseniz 3 yemek kaşığı boraks, 3 yemek kaşığı karbonat, 3 yemek kaşığı çamaşır sodası, 1 yemek kaşığı limon tuzunu karıştırın. 10-15 damla istediğiniz bir veya birkaç esansiyel yağı toz karışımınıza damlatarak güzel kokulu bir toz bulaşık makinesi deterjanı hazırlayabilirsiniz.

Bulaşık makinesi deterjanı yerine ne kullanılabilir?

Boraksız bulaşık deterjanı genelde kimyasal içeriklidir. Aynı zamanda bulaşık deterjanı yerine karbonat ve sirkede kullanılmaktadır. Bu malzemeler bulaşıktaki lekelerin çıkmasını ve bulaşıkların düzgün bir şekilde temizlenmesini sağlar.

Toz bulaşık makinesi deterjanı nerelerde kullanılır?

Yalnızca bulaşık makinesinde yıkanabilir bulaşıklar için kullanılması tavsiye edilir. Koruyucu tabakası olmayan ya da hassas bileşenlere sahip bulaşıklar için önerilmez.

Bulaşık makinesinde sıvı deterjan kullanılır mı?

Bulaşık Makinesine Sıvı Deterjan Koyulur mu?

Hayır... Bulaşık makinesi tabletleri köpük üretmezken birkaç damla sıvı deterjan makinenizin her boşluğundan köpük sızmasına sebep olabilir.

Bulaşık makinesinde normal deterjan kullanılır mı?

Bulaşık Makinesine Sıvı Deterjan Koyulur mu? Hayır. Bulaşık makinelerinde, sadece bulaşık makinesi için üretilen ürünler kullanılır. Eğer elde yıkama için tasarlanan sıvı bulaşık deterjanını makinenize koyarsanız; dakikalar içinde mutfağınızı köpükler basabilir.

Bulaşık makinesi deterjanı çamaşır makinesinde kullanılır mı?

Çamaşır makinesinde de kullanmayın Bulaşık deterjanı sert yapılı ve dayanıklı tekstil ürünlerinin temizliğinde yaygın olarak kullanılıyor. Ayakkabılar, kotlar ya da kalın ketenlerin üzerindeki lekeleri kolaylıkla çıkarsa da ipek ve deri gibi hassas kumaşlardan uzak tutmakta yarar var.

Bulaşık makinesi deterjanı başka nerede kullanılır?

Kaşık ve çatallarınızı parlatın.

Masa sandalyelerinizi temizleyin.

Çamaşır makinenizin ömrünü uzatın, tamburunu temizleyin kireçten kurtulun.

Duvar lekelerini silip atın.

Beyaz çamaşırlarınızı daha da beyaz yapmak için.

Yabani otlardan kurtulun.

Karıncalarla mücadele edin.

Kolay ev yapımı sıvı bulaşık deterjanı nasıl yapılır?

Malzeme listesi

-1 su bardağı sabun rendesi (Yeşil sabun rendesi)



1 su bardağı Arap sabunu



- 2 litre su İlkin 2 litre kadar suyu bir tencerede fokur -fokur kaynatın. Püf noktası bu su çok iyi kaynamasında. Kaynadıktan sonra ocağı kapatın. Sonra yeşil sabunu veya evde hangi sabun var hangi sabun kaldı ise bir rende ile rendeleyin. 1su bardağı rende sabunu kaynamış suya atın. Ve iyice karıştırın sabunların erimesi için bekleyiniz. Eridiğinden emin olunca 1 su bardağı arapsabununu da ekleyip onu da eritin. Eriyince eğer isterseniz istediğiniz bir yağdan 2 çorba kaşığı ekleyebilirsiniz. Zeytinyağı koyduk ama gliserinde çok güzel oluyor. Eğer isterseniz istediğiniz bir aromatik yağ ekleyin. Bu tarifte limon yağı ekledik. Arapsabunu kokusu da yakışıyor deneyebilirsiniz. Ve 1 gece soğutun. Bu bulaşık deterjanı mükemmel köpürüyor çok güzel temizliyor. Daha iyisini bulana dek en iyisi bu tarif..

