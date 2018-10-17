Bulaşık makinesi arızaları



En önemli arıza sebebi elbette sağlıksız, rutubetli ortam ve bakımsızlıktır. Ve tabii yine kötü bir elektrik donanımıdır.. Bugün bulaşık makinesindeki muhtemel arızalar ve sebeplerini yazıyoruz.

Bulaşık makinesi su almıyor ve çalışmıyorsa..

Makinenin takıldığı prizde enerji olmayabilir.

Kapı kilit dili anahtara basmıyor olabilir.

Kapı iyi kapanmıyor olabilir.

Kapı emniyet anahtarı arızalı olabilir.

Açma-kapama anahtarı arızalı olabilir.

Besleme kablosu ve fişi arızalı olabilir.

Program aygıtı arızalı olabilir.

Su seviye anahtarı arızalı olabilir.

Elektrikli musluk arızalı olabilir.

Su şebekesinde su olmayabilir

Su musluğu kapalı olabilir.

Besleme hortumu kırık veya tıkanmıştır.

Elektrikli musluk filtresi tıkalı olabilir.

Alt hazneye su dolmuş olabilir.

Eğer devamlı su alıyorsa..

Su seviye anahtarı arızalı olabilir.

Elektrikli musluk arızalı olabilir.

Su seviye anahtarının hortumu delik olabilir.