THY- Euroleague
0553 313 94 23

Bulaşık makinesi arızaları

Mutfakta kullanılan elektrikli araç gereçler çeşitli sebeplerle arızalanır.

17 Ekim 2018 Çarşamba 17:20
Bulaşık makinesi arızaları


En önemli arıza sebebi elbette sağlıksız, rutubetli ortam ve bakımsızlıktır. Ve tabii yine kötü bir elektrik donanımıdır.. Bugün bulaşık makinesindeki muhtemel arızalar ve sebeplerini yazıyoruz.

Bulaşık makinesi su almıyor ve çalışmıyorsa..

Makinenin takıldığı prizde enerji olmayabilir.

Kapı kilit dili anahtara basmıyor olabilir.

Kapı iyi kapanmıyor olabilir.

Kapı emniyet anahtarı arızalı olabilir.

Açma-kapama anahtarı arızalı olabilir.

Besleme kablosu ve fişi arızalı olabilir.

Program aygıtı arızalı olabilir.

Su seviye anahtarı arızalı olabilir.

Elektrikli musluk arızalı olabilir.

Su şebekesinde su olmayabilir

Su musluğu kapalı olabilir.

Besleme hortumu kırık veya tıkanmıştır.

Elektrikli musluk filtresi tıkalı olabilir.

Alt hazneye su dolmuş olabilir.

Eğer devamlı su alıyorsa..

Su seviye anahtarı arızalı olabilir.

Elektrikli musluk arızalı olabilir.

Su seviye anahtarının hortumu delik olabilir.

 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 17:20
  1. bulaşık makinesi arızaları
  2. Bulaşık makinesi su almıyor
  3. Bulaşık makinesi çalışmıyor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ev işleri kadınları kanserden koruyor..
    1. Ev işleri kadınları kanserden koruyor..
    2. Interpol'dan büyük operasyon! Bin 300..
    3. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza..
    4. Açıklandı! Suriye'deki yıkımdan onlar..
    5. ‘İyi kalpli’ olanın kalbi güvencede
    6. Yerel seçimler 2019 CHP Hatay adayı
    7. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş; Şiddetin..
    8. Kemik erimesi hanımların büyük derdi
    9. Türkiyeli hayırseverlerden..
    10. Elmanın kendisi de sirkesi de şifalı
    11. Pompeo'dan Türkiye ile ilgili yaptırım..
    12. Halı temizlerken...
    13. Boğazda dikkat çeken görüntü! Geçiş..
    14. Babaannesinin kafasını kesen torundan..
    15. ABD Türkiye’ye yaptırımları kaldıracak..
    16. Netanyahu tehdit etti: Biz onları..
    17. Ağaç kavununun faydaları nelerdir?
    18. Bulaşık makinesi arızaları
    19. Uyku problemi çekiyorsanız yasemin..
    20. CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...