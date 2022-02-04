Bulaşık makine temizleyici: Doğal malzemelerle bulaşık makinesi temizliği nasıl yapılır?

Bulaşık makineleri mutfaklarımız temizlik konusunda en büyük yardımcılarımızdan birisi olmuş durumda.Doğal malzemelerle bulaşık makinesi temizliği nasıl yapılır?

Evdeki doğal ürünlerle Bulaşık makinesi temizliği dendiğinde akla gelen ilk çözümlerden birisi sirke ve karbonat kullanmaktır.

Bir kap içinde 2 kaşık limon tuzu ve 2 bardak beyaz sirkeyi karıştırın. Limon tuzu eridiğinde bu karışımı bulaşık makinesinin içine dökün. Daha sonra sıcak ayarda bir program seçin ve makineyi çalıştırın. Bu şekilde evde bulunan malzemeleri kullanarak giderde oluşan kireçleri yok etmiş olursunuz.

Bulaşık makinesi temizliği nasıl yapılır?

Adım adım temizlik

İlk olarak bulaşık makinenizi tamamen boşaltın. Daha sonra alt tarafı sürgülerine zarar vermeden çıkartın. Kalıntı kalıp kalmadığını kontrol edin. Alt raf çıktığı için pompa ve tahliye borusu gibi makinenizin önemli yerlerine daha rahat bir şekilde ulaşabileceksiniz. Eğer makinenizin gider kısmında atıklar varsa eldiven yardımıyla temizleyebilirsiniz.

Daha sonra temiz bir kasenin içerisine beyaz sirkeden dökün. Alt raf çıktığı için, kaseyi üst rafa dikkatli bir şekilde oturtun. Bu noktada makinenize bu kaseden başka hiçbir şey yerleştirmeyin. Makinenizi en üst ayara getirin ve kısa devirde yıkama işlemini başlatın.

Beyaz sirke makinenizin içerisinde oluşan kötü kokuların yok olmasına ve makinenizin temizlenmesine yardımcı olacaktır. Yıkama işlemi bittikten sonra makinenizin soğumasını bekleyin ve daha sonraki aşamaya geçin.

Makinenizin sıcaklığı gittikten sonra makinenizin tabanına bir avuç kadar karbonat dökün. Daha önce yaptığınız gibi, makinenizi en yüksek sıcaklıkta çalıştırın. Karbonat, makinenizin borularında ya da gider kısımlarında kalan kalıntıları anında yok edecektir. Beyaz sirkeyi uyguladıktan sonra bile, makinenizde koku varsa o zaman devreye karbonat giriyor. Karbonat, beyaz sirkenin bile yok edemediği kokuları ortadan kaldırıyor.