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Sağlık Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'den 6 yeni karar açıklandı! İlişkin ortaya çıkan çok konuşulacak kararlar
Sağlık

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'den 6 yeni karar açıklandı! İlişkin ortaya çıkan çok konuşulacak kararlar

Yeniakit Publisher
2023-09-19 19:08:00 - 2023-09-19 19:26:58
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'den 6 yeni karar açıklandı! İlişkin ortaya çıkan çok konuşulacak kararlar

Covid-19 vakalarının ülke genelinde artış göstermesi üzerine toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bir dizi karar üretti.

Covid-19 vakalarının ülke genelinde artış göstermesi üzerine toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bir dizi karar üretti. Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, “üst solunum yolu şikayetleri olan kişilerin maske takmaları gerektiğini” bildirdi.

Covid-19 vakalarının ülke genelinde artış göstermesi üzerine toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bir dizi karar üretti.Kararlar kapsamında, risk grubunda olan kişilerin test yapmaları ve en kısa sürede tedavilerini alabilmeleri adına doktorlarına başvurmaları istendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarda ayrıca, kapalı alanların sıklıkla havalandırılması gerektiği vurgulandı.Kararlar, şöyle açıklandı: Üst solunum yolu şikâyetleri olan kişilerin maske takmaları gerekmektedir

.Özellikle risk grubunda olan kişilerin (65 yaş üstü kişiler, altta yatan akciğer, böbrek nöroloji hastalıkları olanlar, uzun süre bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan kişiler, diyabet hastaları, HIV hastaları, 5 yaş altı çocuklar) üst solunum yolu enfeksiyonu bulunması halinde test yapmaları ve en kısa sürede tedavilerini alabilmeleri amacıyla doktorlarına başvurmaları gerekmektedir.Üst solunum yolu şikayeti olan ve doktorları tarafından muayene edilen hastaların, raporları gerektiği takdirde kişinin başvurduğu hekim tarafından verilecektir.Kapalı alanların sıklıkla havalandırılması (sınıf, restoran, spor salonları ve benzeri yerler) gerekmektedir.Kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir.Laboratuar Komitesinin önerisiyle ülkede kullanılan laboratuar tanı testlerinin (Covid-19, diğer viral testlerin vb.) CE-IVD sertifikası olması zorunludur. (yeniduzen)

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