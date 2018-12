Tropik bölgelerde günlük olarak hemen hemen her rahatsızlığın giderilmesi için zencefil kullanılırken bizim ülkemizde vücudu ısıtıcı olarak ve sindirim bozukluklarında işe yarıyor. Bunun için kuru olan yada taze olan rizomları (kök yumruları) da kullanabiliriz. Eğer taze alma imkanınız varsa bu zencefili mutfaklarınızda da kolaylıkla toprakla yetiştirebilirsiniz. Bizdekilerin çiçekleri sarıdır. Bu şekilde her an dilimle alabileceğiniz elinizin ulaşabileceği bir yerde zencefiliniz olmuş olur. Yaklaşık 15 gün sonra zencefilin iki misli boya eriştiğini görebilirsiniz. Gerektikçe topraktan çıkarıp uç kısmından dilimleyip tekrar toprağa dikebilirsiniz. Evinizden eksik etmemenizi tavsiye ediyoruz.

Bulantıya, kusmaya zencefil çok etkili

Taze zencefil etken madde bakımından daha zengin; yüzde 80 su, yüzde 2 protein, yüzde 1 yağ, yüzde 12 nişasta, kalsiyum, fosfor, demir, B ve C vitamini içeriyor. Kuru zencefilde su oranı yüzde 10.

Zencefilin; iştah açıcı, antiseptik, midevi, gaz söktürücü, sindirimi düzenleyici, solunum, toksin atıcı, yollarını açıcı etkileri bulunuyor. Zencefil kan damarlarını açar, terleme ve sıcaklık yapar, kalbi canlandırır.

Uykusuzluk, kas ağrısı, sabit kusma gibi belirtilerle hasta olan bir kişi, zencefil ve baldan yapılmış çay içerlerse terleme olur, ağrılar azalır, ateş düşer ve derin bir uyku gelir.

Enfeksiyon sonucu oluşan ateşleri düşürmede de ucuz, hazırlanması kolay, güvenli bir ilaç zencefil. Günümüzde batı ve doğu ülkelerinde zencefil hakkında bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Japonya’da Tukushime-Bunri ve Kyoto Üniversitesi araştırmacıları, zencefilin kalp kası kaslarını kuvvetlendirdiğini bildirdi. Zencefilin bileşiminde bulunan shopal’ün pıhtılaşmayı önlediğini buldular.

Zencefilin karaciğer ve kandaki kolesterolü azalttığı sonucuna varıldı. Zencefil, bulantı ve kusmaya karşı çok etkili doğal bir ilaçtır. Uçak, vapur, otomobil gibi taşıtlarda sallanmaktan ileri gelen bulantı ve kusmalara karşı zencefil rahatlatıcı çözüm oluyor.

Yolculuğa çıkmadan 30 dakika önce ağza alınan 1 gr. zencefil araç tutmasını engeller. Zencefil ayrıca gebelikte sabah hastalığı diye bilinen ve sabahları görülen bulantı ve kusma gibi rahatsızlıklarda da kullanılır. 30 hamilede yapılan denemelerde hastalara her gün 1 gr. toz zencefil verildiğinde, semptomların azaldığı ve tamamen geçebildiği ortaya çıkmıştır..