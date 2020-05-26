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Aktüel

Bulancaklılar bayramda balkonlarda oynayarak eğlendi

Giresun’un Bulancak ilçesinde bayramda vatandaşlar, belediye hoparlörlerinden çalınan oyun havaları ile evlerinde oynayarak eğlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 21:41:01 -
Bulancaklılar bayramda balkonlarda oynayarak eğlendi

Giresun’un Bulancak ilçesinde bayramda vatandaşlar, belediye hoparlörlerinden çalınan oyun havaları ile evlerinde oynayarak eğlendi.


Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı’nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bulancak Belediyesi tarafından belediye hoparlörlerinden Giresun karşılaması, horon ve Erik Dalı gibi oyun havaları çalındı. Vatandaşlar balkonlarda oyun havaları eşliğinde oynarken, belediye temizlik işçileri de sokaklarda Giresun karşılaması ve erik dalı oynadılar.


Vatandaşlar, belediyenin müzik etkinliğinden son derece memnun olduklarını belirttiler.

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