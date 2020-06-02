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Aktüel

Bulancak iskelesinde yine kaza: 1 ölü

Bulancak İskelebaşı mevkiinde iki gün önce meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetmişti.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 22:37:12 -
Bulancak iskelesinde yine kaza: 1 ölü

Bulancak İskelebaşı mevkiinde iki gün önce meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetmişti. Bu akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında da 1 kişi daha hayatını kaybetti.


Bulancak İskelebaşı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 62 yaşındaki İbrahim Karaman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Ordu istikametinden Giresun istikametine giden İbrahim Karaman’ın kullandığı araç, Giresun istikametinden gelen ve Bulancak şehir içi yola dönen U.G. isimli şahsın kullandığı 34 CHJ 510 plakalı araçla henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 34 TK 0004 plakalı araç içerisinde hayatını kaybeden İbrahim Karaman’ın eşi 62 yaşındaki Fatma Karaman ve yeğenleri 26 yaşındaki Burcu Şagar ile 8 yaşındaki Melikenur Şagar’ın ise Bulancak Devlet Hastanesinde tedavi edildiği kaydedildi.

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