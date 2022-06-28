  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Bulamaç tatlısı tarifi nasıl yapılır? Bulamaç tarifleri
Kadın - Aile

Bulamaç tatlısı tarifi nasıl yapılır? Bulamaç tarifleri

Pekmezli bulamaç tarifi, Kapadokya Ürgüp cevizli bulamaç, Denizli yöresine ait bulamaç tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-06-28 11:22:00 - 2022-06-28 11:47:50
Bulamaç tatlısı tarifi nasıl yapılır? Bulamaç tarifleri

Denizli Yöresinin Çok Özel ve Güzel Bir Tatlısı (Yapması Çok Kolay)

Bulamaç Tatlısı İçin Gerekli Malzemeler:

2 su bardağı su1 yemek kaşığı tepeleme toz şeker1 yemek kaşığı tepeleme un1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri İçin: İri dövülmüş ceviz içi

Denizli Yöresinin Çok Özel ve Güzel Bir Tatlısı (Yapması Çok Kolay) : Bulamaç Tatlısı

Yapması çok kolay bir tatlı. İçinde çok az malzeme var. Hem ekonomik hem pratik hem de şip şak hazır. Üstelik çok da hafif. Neredeyse diyet yapanlar için bile uygun bir tarif.

Kapadokya Ürgüp cevizli bulamaç tatlısı nasıl yapılır?

Özellikle Nevşehir mutfağına özgü yemekler Anadolu'nun eşsiz kültürünü gözler önüne sermektedir. Bunlardan biri de cevizle yapılan bulamaç tatlısıdır. Ürgüp yöresi ile bütünleşen bulamaç tatlısı nasıl yapılır? Bulamaçın püf noktaları nedir? İşte detaylar...

Kavunun faydaları nelerdir? Kavunda kaç kalori var? Aç karnına kavun yemenin faydaları
Kavunun faydaları nelerdir? Kavunda kaç kalori var? Aç karnına kavun yemenin faydaları

Kadın - Aile

Kavunun faydaları nelerdir? Kavunda kaç kalori var? Aç karnına kavun yemenin faydaları

Bulamaç tatlısı nasıl yapılır?

Malzemeler:

7 yemek kaşığı buğday nişastası

5 yemek kaşığı toz şeker

5 su bardağı su

Üzeri İçin:

1 Çay Bardağı Ceviz

Yapılışı:

Tenceremize önce 5 su bardağı suyu boşaltıyoruz. Üzerine 7 yemek kaşığı nişastayı ve 5 yemek kaşığı toz şekeri de boşaltıp kısık ateşte çırpıyoruz. Daha sonra ocağın altını açıp sürekli karıştırıyoruz. Koyulaşınca altını kapatıp 2-3 dk beklettikten sonra kaselere döküyoruz. Üzerine ceviz serpiyoruz. Ilındıktan sonra buzdolabına koyup soğuduğunda servis ediyoruz. 

7 zeytin 1 inciri her gün yiyenler bu hastalıklardan kurtuluyor! Diyeti nedir, nasıl yapılır?
7 zeytin 1 inciri her gün yiyenler bu hastalıklardan kurtuluyor! Diyeti nedir, nasıl yapılır?

Sağlık

7 zeytin 1 inciri her gün yiyenler bu hastalıklardan kurtuluyor! Diyeti nedir, nasıl yapılır?

Pekmezli Bulamaç Tarifi

1 su bardağ pekmez
2 yemek kaşığı tepeleme un
Yarım su bardağı çekilmiş ceviz
Bir parça tereyağ

Pekmezli Bulamaç Tarifi yapılışı

Yarım su bardağı su ile un topak kalmayacak şekilde karıştırılır. Üzerine pekmez ilave edilir. Muhallebi kıvamına gelinciye kadar pişirilir. Ocak kapatıldıktan sonra terayağ katılıp çırparak tereyağının erimesi sağlanır. Üzerine çekilmiş ceviz dökülür. Ilık yenmesini tavsiye ederim.

Afiyet Olsun.

 

Düdüklü tencerede salça yapımı tarifi: Ev yapımı doğal domates salça
Düdüklü tencerede salça yapımı tarifi: Ev yapımı doğal domates salça

Kadın - Aile

Düdüklü tencerede salça yapımı tarifi: Ev yapımı doğal domates salça

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23