Bulamaç tatlısı tarifi nasıl yapılır? Bulamaç tarifleri

Denizli Yöresinin Çok Özel ve Güzel Bir Tatlısı (Yapması Çok Kolay)

Bulamaç Tatlısı İçin Gerekli Malzemeler:

2 su bardağı su1 yemek kaşığı tepeleme toz şeker1 yemek kaşığı tepeleme un1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri İçin: İri dövülmüş ceviz içi

Denizli Yöresinin Çok Özel ve Güzel Bir Tatlısı (Yapması Çok Kolay) : Bulamaç Tatlısı

Yapması çok kolay bir tatlı. İçinde çok az malzeme var. Hem ekonomik hem pratik hem de şip şak hazır. Üstelik çok da hafif. Neredeyse diyet yapanlar için bile uygun bir tarif.

Kapadokya Ürgüp cevizli bulamaç tatlısı nasıl yapılır?

Özellikle Nevşehir mutfağına özgü yemekler Anadolu'nun eşsiz kültürünü gözler önüne sermektedir. Bunlardan biri de cevizle yapılan bulamaç tatlısıdır. Ürgüp yöresi ile bütünleşen bulamaç tatlısı nasıl yapılır? Bulamaçın püf noktaları nedir? İşte detaylar...

Bulamaç tatlısı nasıl yapılır?

Malzemeler:

7 yemek kaşığı buğday nişastası

5 yemek kaşığı toz şeker

5 su bardağı su

Üzeri İçin:

1 Çay Bardağı Ceviz

Yapılışı:

Tenceremize önce 5 su bardağı suyu boşaltıyoruz. Üzerine 7 yemek kaşığı nişastayı ve 5 yemek kaşığı toz şekeri de boşaltıp kısık ateşte çırpıyoruz. Daha sonra ocağın altını açıp sürekli karıştırıyoruz. Koyulaşınca altını kapatıp 2-3 dk beklettikten sonra kaselere döküyoruz. Üzerine ceviz serpiyoruz. Ilındıktan sonra buzdolabına koyup soğuduğunda servis ediyoruz.

Pekmezli Bulamaç Tarifi

1 su bardağ pekmez

2 yemek kaşığı tepeleme un

Yarım su bardağı çekilmiş ceviz

Bir parça tereyağ

Pekmezli Bulamaç Tarifi yapılışı

Yarım su bardağı su ile un topak kalmayacak şekilde karıştırılır. Üzerine pekmez ilave edilir. Muhallebi kıvamına gelinciye kadar pişirilir. Ocak kapatıldıktan sonra terayağ katılıp çırparak tereyağının erimesi sağlanır. Üzerine çekilmiş ceviz dökülür. Ilık yenmesini tavsiye ederim.

Afiyet Olsun.