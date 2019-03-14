Buket Uzuner, Nazilli’de sevenleriyle buluştu

Çağdaş Türk Edebiyatının usta kalemlerinden Yazar Buket Uzuner, 10. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali’nde sanatseverlerle buluştu. Uzuner, söyleşinin ardından kitaplarını imzaladı.

10. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali kapsamında Nazilli’ye gelen Öykü, Roman Yazarı Buket Uzuner hayranlarıyla buluştu.

‘Tabiat Dörtlemesi’ romanlarından su, hava ve toprak üzerine konuşan Ünlü yazar,“Bir romanın omurgası karakterler üzerinde yükselir. Roman karakterleriniz önce yerel, sonra evrensel olarak gerçekçi, yani yaşayan, sahici kişiler olmalıdır ki, siz onların yaşadıklarının kendinizin ya da tanıdığınız birinin de başına gelebileceğine ikna olur, böylece hikâyenin içine girer, orada yaşarsınız. Roman karakterleri yüzyıllara ve sınırlara kafa tutarak hayatımızda kalmayı sürdüren yazarlar, kendi kültürlerini ve insan tabiatını iyi tanıyan kişilerdir” diye konuştu.

Tabiat Dörtlemesi olarak adlandırdığı ve çevrebilim, çevre mücadelesi, iklim değişikliği eksenindeki konuları Kadim Kamanlık öğretisi üzerinden ele aldığı serinin 3. romanı “Hava – Uyumsuz Defne Kaman’ın maceraları” hakkında da konuşan Uzuner, söyleşisi sonunda hayranlarına ve sevenlerine kitaplarını imzaladı.