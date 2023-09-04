Buket Aydın vurdu, gol oldu! Lezbiyen Ebrar’ın feleği şaşacak! Helal olsun sana

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti. Gazeteci Buket Aydın ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, lezbiyenliğini gözlere sokmaya çalışan milli oyuncu Ebrar Karakurt'u eleştirdi. Sözde sanatçı Yeşim Salkım da Aydın'ın Ebrar Karakurt hakkında yaptığı paylaşımı hazmedemeyip çirkin sözler sarf etti.

Aydın: Ebrar Karakurt muhabbetinden sıkıldım

Buket Aydın, sosyal medya hesabından, "Şu Ebrar Karakurt muhabbetinden ben çok sıkıldım. Siz sıkılmadınız mı? Kesin olan bir şey var çok iyi bir oyuncu. Ama her galibiyetten sonra kişisel laf sokma olayına girmemesi gerek. Yaşı daha küçük anlıyorum; üzerine gelindikçe cevap verme ihtiyacı hissediyor. Ama çok düşünmeden ve nereye gideceğini anlamadan sergilediği davranışlarla tepkileri arttırmanın ötesine geçemiyor" diye yazdı.

Yeşim Salkım, Aydın'ın paylaşımını alıntıladı ve "Buket kapa çeneni artık çok ve boş konuşuyorsun haydi herkes hesap kitap yapıp konuşacak diye bir kaide yok yeter yaşıtlarınla herkes kendi yatak odasından sorumlu bilmem anlatabildim mi?! En azından alın teriyle para kazanıyor yatak teriyle değil" diyerek çirkin bir imada bulundu.

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