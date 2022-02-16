Buket Aydın paraları yerken iyiydi ama ayrılınca 'Habeş maymunu' oldu

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Kanal D'nin eski sunucusu Buket Aydın, 14 Şubat'ta, "Herkesin 14 Şubat Sevgililer Gününü kutluyorum. Gerekirse kuşu sevin, köpeği sevin, kediyi sevin… Karaktersiz habeş maymunlarını tepenize çıkaracağınıza bunları sevin daha iyi. Sevgi çok güzel bir şey." paylaşımı yaptı.

Paraları yerken iyiydi ama ayrılınca...

Sosyal medya kullanıcıları, Buket Aydın'ın paylaşımını, "Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'e bir gönderme" şeklinde yorumladı.

7 yıllık eşinden boşanan Buket Aydın, kendisi için 11 yıllık eşinden boşanan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile gayr-i meşru ilişki yaşamıştı. Aydın'ın, kendisine binlerce liralık hediyeler alıp, süper lüks tatiller yaptıran ve uğrunda karşılıklı olarak eşlerini aldattıkları Emir Sarıgül'den ayrıldıktan sonra yaptığı paylaşım, "Paraları yerken iyiydi ama ayrılınca 'Habeş maymunu' oldu." değerlendirmesine sebep oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında konuşan Buket Aydın ise, "Habeş maymunu" ifadesinin hatırlatıldığı soruya, "Allah'ın yarattığı hiçbir canlıyı aşağılamak gibi bir niyetim yok. Habeş maymunları da çok tatlı. Herkesin kalpli böcekli paylaşımlarından gına geldi. Ben de sizin değerinizi bilmeyen insanlara değer vermeyin demek istedim. Kimseyi tipiyle yargılamak için söylemedim. Paylaşımın hedefinde de herhangi bir kişi yoktu." cevabını vererek, yaptığı göndermeyi inkar etti.