Buket Aydın eleştirilere yanıt verdi! FETÖ'cülerle, teröristlerle kol kola girelim ama Erdoğan…

Sunucu Buket Aydın, "Erdoğan'a düşmanlık yapacaksınız diye gözünüze perde inmiş. FETÖ'cülerle, teröristlerle kol kola girelim ama Erdoğan gitsin diyorsunuz. Ben buna hayır diyorum. Ben sayın Erdoğan'ı eleştirmek zorunda değilim. Siz benim nereye oy vereceğimi nereden biliyorsunuz?" dedi.

Haber Et Youtube kanalının sunucusu Buket Aydın, haftalık programında gündemi değerlendirdi. Korkunç bir linç kültürüne maruz kaldığını söyleyen Aydın, "Gözünüze perde inmiş, dönem dönem birçok insanı linç ediyorsunuz. Sözüm ona özgür basın ve demokratik toplum isteyen tiplerin Tayyip Erdoğan eleştirilmiyor diye veya Kılıçdaroğlu'na en ufak bir eleştiri oldu diye bu şekilde bizi baskıya maruz bırakması kadar iğrenç bir şey yok" dedi.

"Siz benim nereye oy vereceğimi nereden biliyorsunuz?"

"Ben tarafsızım" diyen Buket Aydın şöyle konuştu: Ben sayın Erdoğan'ı eleştirmek zorunda değilim. Ben zaten Kılıçdaroğlu'nu da eleştirmiyorum. Ben zaten AK Partili falan da değilim. Ben diğer meslektaşlarım gibi "şu partiye oy vereceğim" de demiyorum. Siz benim nereye oy vereceğimi nereden biliyorsunuz?

"Gözünüze perde inmiş"

Bu zihniyetle ülke yönetmeye kalkacaksanız altında kalırsınız bu işlerin. Demokrasiden anlamayan sizsiniz. Sizden hiçbir şey olmaz. Gözünüze perde inmiş. Sayın Tayyip Erdoğan'a düşmanlık yapacaksınız diye gözünüze perde inmiş. Gerekirse HDP gelsin, gerekirse özerklik gelsin. FETÖ'cülerle, teröristlerle kol kola girelim ama Erdoğan gitsin diyorsunuz. Ben buna hayır diyorum. Ben buna hayır diyorum.

Buket Aydın son olarak, “Sorduğum soruların cevabını vatandaşlar da merak ediyor" dedi ve ardından Millet İttifakı'nın yaptığı siyasi açıklamaları eleştirdi.

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