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"Bugüne kadar Beşiktaş armasını hiç öpmedim ama..."

Göztepe maçından önce Fenerbahçe armasını öpen Tolgay Arslan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

02 Şubat 2019 Cumartesi 00:59
"Bugüne kadar Beşiktaş armasını hiç öpmedim ama..."

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-0 yendiği maçta ilk kez sarı lacivert formayı giyen Tolgay Arslan, maçın sonunda açıklamalarda bulundu. Karşılaşma öncesi taraftara selam veren ve armayı öpen Tolgay, Beşiktaş'a da göndermede bulunurken çok konuşulacak sözler kullandı.

''Bugün ilk kez arma öptüm''

Beni zor günlerde destekleyen Beşiktaş taraftarına da teşekkür ettim. Beşiktaş armasını bugüne kadar hiç öpmedim, bugün ilk kez arma öptüm. Bu içimden geldi. Tabii ki tepki olacak. Ben bunun farkındayım ama çok doğru bir karar verdiğimi bugün bana gösterdi.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 00:59
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