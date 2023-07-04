  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın fiyatları: Para kazandıran yatırım aracı! Altını, doları olanlar dikkat! Dolar kuru ve altında

Elinde, bankada, yastık altında altını olanlar dikkat! Hatice Kolçak duyurdu: 24 saatten az bir süre kaldı, çok önemli

Meteoroloji uzmanı: Temmuz'da felaket birden olacak dedi! Korkutan tahmin herkesi şok etti!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten şok tahmin: 150 lira birden olacak

Blu TV ne demek istedi?

Polonya Bakanı Türkiye’nin vazgeçmesi gerektiğine işaret etti! Şaşkına uğratacak haberin detayları

İsrail'de göstericiler toplandı, hükümeti uyardı! Tartışmalı sözler, sloganlar sonrası müdahale geldi

Alın bunu da Merdan'ın yanına! Pervin Buldan'dan bebek katiline 'tecrit' şikayeti...

Çorum'daki altın rafinerisi Türkiye ihracatının yüzde 3'ünü yapıyor! Net serveti 5 milyar dolar

DNA sudan ya da ayak izinden: Bunu kullanıyorlar! Dikkat çeken buluş, çözüm oldu diyerek açıkladılar!
Ekonomi Bugünden itibaren başlıyor! Tapuda devrim gibi karar
Ekonomi

Bugünden itibaren başlıyor! Tapuda devrim gibi karar

Yeniakit Publisher
2023-07-04 07:54:00 -
Bugünden itibaren başlıyor! Tapuda devrim gibi karar

Taşınmaz satış sözleşmelerinin tapu müdürlüklerinin yanı sıra noterliklerde de yapılmasına yönelik uygulama ülke genelinde bugün başlayacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği, arsa, tarla, konut, iş yeri gibi tüm taşınmaz satışlarının noterliklerde yapılması için hazırlıklarını tamamladı.

Yeni uygulama bugün ülke genelinde başlayacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uygulamayı Ankara'daki bir noterlikte başlatarak ilk işlemi yapacak.

Taşınmazını satmak isteyen kişi, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesindeki e-Başvuru sistemi üzerinden işlem yapmak istediği noterliği seçerek başvuruda bulunacak.

Noterlik tarafından, başvuranın taşınmazın hak sahibi olduğunun tespitinin ardından başvuru kabul edilerek işlem başlatılacak.

Başvurunun kabulüyle noter tarafından taşınmazla ilgili tapu kayıtları incelenecek, satış yapmaya engel durum olup olmadığı kontrol edilecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sözleşmeler noter huzurunda imzalanacak

Taşınmazın satışına engel durum bulunmadığının belirlenmesiyle gerekli harç ve tapu döner sermaye hizmet bedelinin ödenmesi için ilgililerin cep telefonlarına mesaj gönderilecek.

Harç ve masrafların ödenmesinin ardından taraflar düzenlenen taşınmaz satış sözleşmesini imzalamak üzere noterliğe davet edilecek.

Sözleşmeler noter huzurunda alıcı ve satıcı tarafından imzalanacak. İmzalanan sözleşmeler sisteme kaydedilecek. Bunun ardından da sözleşmelerin Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine elektronik ortamda gönderilmesiyle taşınmaz, tapu kütüğüne tescil edilecek.

Taşınmazın devri gerçekleştikten sonra düzenlenecek tapu ve diğer belgeler noter tarafından teslim edilecek.

Satış işlemi hafta sonu da yapılabilecek

Adalet Bakanı Tunç, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni uygulamanın tapu müdürlüklerindeki yoğunluğu azaltacağını, vatandaşların işlemlerini daha kısa ve hızlı sürede tamamlamasını sağlayacağını belirtmişti.

Bakan Tunç, nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında taşınmaz satış sözleşmelerinin hafta sonu da yapılabileceğini bildirmişti.

Ev alanlar dikkat! Tapunuz geçersiz sayılabilir
Ev alanlar dikkat! Tapunuz geçersiz sayılabilir

Konut Projeleri

Ev alanlar dikkat! Tapunuz geçersiz sayılabilir

Milyonları ilgilendiriyor! Tapunuz geçersiz sayılabilir
Milyonları ilgilendiriyor! Tapunuz geçersiz sayılabilir

Gündem

Milyonları ilgilendiriyor! Tapunuz geçersiz sayılabilir

Bakan Kurum müjdeyi duyurdu! 'Hiçbir tapu problemi kalmayacak'
Bakan Kurum müjdeyi duyurdu! 'Hiçbir tapu problemi kalmayacak'

Ekonomi

Bakan Kurum müjdeyi duyurdu! 'Hiçbir tapu problemi kalmayacak'

Tapu sahipleri aman dikkat! Unutan kaybedecek
Tapu sahipleri aman dikkat! Unutan kaybedecek

Ekonomi

Tapu sahipleri aman dikkat! Unutan kaybedecek

Tapu sahipleri dikkat! Sizden habersiz satılmış olabilir
Tapu sahipleri dikkat! Sizden habersiz satılmış olabilir

Gündem

Tapu sahipleri dikkat! Sizden habersiz satılmış olabilir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23