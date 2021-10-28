Bugün yollar kapalı mı? 28 Ekim bugün hangi yollar kapalı?

İstanbul’da bugün ve yarın hangi yollar kapalı olacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İstanbul’da yaşayan vatandaşlar trafiğe kapalı olan veya trafiğe kapatılacak yolları sorgulamakta. Cumhuriyetin ilanının 98. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle İstanbul'un trafik konusunda can damarlarından biri sayılan Vatan Caddesi 29 Ekim kutlamaları öncesi yapılan provalar nedeniyle trafiğe kapatılmakta. Peki, İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? Vatan Caddesi trafiğe kapalı mı? İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının provaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Vatan Caddesi kapalı mı?

Vatan Caddesi'ne giden tüm yollara, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları öncesi, trafik polisleri tarafından saat 07.00'da barikatlar konuldu. Bu güzergahı kullanmak isteyen araç sürücüleri, polis ekiplerince alternatif yollar olan Turgut Özal Bulvarı ve Fevzipaşa Caddesi'ne yönlendirdi.

İstanbul'da trafiğe kapalı yollar hangileri? (28 Ekim 29 Ekim)

Bariyerlerle araç ulaşımına kapatılan yollar şöyle: Vatan Caddesi giriş ve çıkışları; D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi, 10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi girişi, O-3 Hal Yolu'ndan Vatan Caddesi'ne giriş ile Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar.