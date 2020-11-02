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Medya Bugün sona erecek! Yapmayanı büyük cezalar bekliyor
Medya

Bugün sona erecek! Yapmayanı büyük cezalar bekliyor

BTK'nın, sosyal ağ sağlayıcılarına ‘temsilci belirlemeleri’ için tanıdığı süre bugün itibariyle sonlanacak. Temsilcilik açmak için başvuruda bulunmayan, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarını büyük cezalar bekliyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 07:47:00 - 2020-11-02 07:51:56
Bugün sona erecek! Yapmayanı büyük cezalar bekliyor

Büyük sosyal medya şirketlerine temsilci bulundurma ve bildirme zorunluluğunda son güne girildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) aylardır yurt dışındaki birçok sosyal ağ sağlayıcıyla görüşme yapıyor. Yapıcı şekilde geçtiği belirtilen bu görüşmelerde 8 ila 9 firmaya odaklanıldığı belirtiliyor. Düzenleme kapsamında Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirlemesi gerekiyor. Süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına 10 milyon lira idari para cezası uygulanacak. Bu cezanın iletilmesinden sonra 1 ay içinde zorunluluğun yine yerine getirilmemesi hâlinde sosyal ağ sağlayıcıya, BTK Başkanı tarafından bu defa 30 milyon lira idari para cezası kesilecek. İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülük de yerine getirilmezse BTK Başkanı tarafından Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak.

Bant daraltılabilecek

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurabilecek. Başvurunun kabulüne ilişkin hâkim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hâkimliğine müracaat edebilecek. Sosyal ağ sağlayıcıları, yaklaşık 5 ay sonra dahi Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen cezaların yüzde 75'i affedilecek.

Günde 3 saat sosyal medya kullanıyoruz

Dünyada dijital reklamcılığa harcanan miktarın yaklaşık 334 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Bunun 90 milyar doları ise sosyal medya platformları aracılığıyla yapılıyor. Türkiye’de bir kişi günlük ortalama 7 saat 29 dakika internet kullanırken bu kullanımın 2 saat 51 dakikasını sosyal medyada geçiriyor. (Türkiye Gazetesi)

 

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