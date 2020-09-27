Bugün sona erecek festivali kaçıranlar bir yıl daha bekleyecek! TEKNOFEST’e doyamadık

Dün düzenlenen festivalde hava araçları, Gaziantep Kalesi çevresindeki uçuşlarla vatandaşlara unutulmaz dakikalar yaşattı. İlk olarak SoloTürk, birbirinden değişik hareketler sergilediği uçuşla vatandaşların beğenisini topladı.

Daha sonra Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları kentin semalarında gösteri uçuşu yaptı. Türk Yıldızları, gökyüzüne dumanla ay ve yıldız çizerek Türk bayrağını resmetti. Dünyanın en başarılı akrobasi pilotlarından Dario Costa da havada hünerlerini sergiledi. Atak helikopterleri, havada “harmandalı”na eşlik etti. Hava araçlarının gösterilerini vatandaşlar, Türk bayrağı sallayarak ve alkışlarla izledi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, TEKNOFEST’in her yıl kendisini geliştirdiğini ve ilerlettiğini belirtti. Bayraktar, “Biz gençlerimizin önüne ne koyarsak onu başarıyorlar bunu görüyoruz. Geçtiğimiz yıl 10 bin fite çıkan roketler atıyorduk şartnameler ona göre hazırlanmıştı. Bu sene 20 bin fit dedik, 20 bin fite çıktılar gençlerimiz” dedi. Bayraktar, TEKNOFEST kapsamında 22 farklı alanda yarışmaların gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Festival kapsamında kurulan stantları ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Havacılık, TEKNOFEST 2020’de dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın da eşlik ettiği ziyaretler sırasında Varank, öğrencilerle sohbet etti, projelerini inceledi. Bakan Varank, dereceye giren bazı öğrencilerin talebi üzerine projelere imza attı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

l Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye’nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dışından da ilgi gören “Atmaca”nın teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacağını aynı füzenin karadan karaya versiyonu için de çalışma yaptıklarını söyledi.

l Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencilerinin geliştirdiği insansız su altı aracı “Hendesetul Cezeri”, TEKNOFEST 2020’de boy gösterdi.

l T3 Vakfı tarafından milli mühendislik kaynakları kullanılarak hazırlanan yerli Deneyap Yazılım Kartı, özellikleri ve geniş kullanım alanıyla dikkati çekiyor.

l Sivas’ta, danışman öğretmenleriyle İnsansız Hava Aracı (İHA) geliştiren 3 lise öğrencisi, yeni İHA’lar tasarlamak için destek bekliyor. Yarışmada en iyi süreleri yaparak 92,49 puanla Türkiye birincisi olan Sivaslı genç yeteneklerin İHA’sı, saatte 70 ila 80 kilometreye ulaşabilen hızıyla saniyede 20 metre yol katedebiliyor.