Ramazan ayının büyük bir bölümü geride kaldı. Oruç ibadetinin devam ettiği ay boyunca vatandaşlar gün gün Ramazan'ın kaçıncı günü olduğunu merak ediyor. Peki, Bugün Ramazan'ın kaçı?

26 Nisan Ramazan'ın kaçıncı günü?

26 Nisan Pazartesi günü oruç ibadetinin 12. günüdür. Yani Ramazan ayının bir kısmı tamamlandı. Bu sene 30 gün oruç tutacağımız Ramazan ayının bitmesine 18 gün kaldı.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Mübarek Ramazan'ın son orucu bu yıl 12 Mayıs'ta açılacak iftarın ardından tamamlanacak. Ardından ise 12 Mayıs'tan itibaren 3 gün boyunca idrak edilecek Ramazan Bayramı'na erişilecek.

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