'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (Yaprak sarması)
Türk mutfağının en lezzetli ve en özel yemeklerinden biri, yaprak sarma tarifi
Yaprak Sarması tarifi için malzemeler
- 500 gram tokat yaprağı (salamura)
- 1 adet limon
- Zeytinyağı
- İç harcı;
- 2 orta boy kuru soğan
- 1,5 su bardağı pirinç
- Maydanoz
- 1 yemek kaşığı salça
- Karabiber
- Kırmızı pul biber
- Kimyon
- Nane
- Tuz
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
Yapılışı
Öncelikle salamura yapraklar 2-3 dakika sıcak suda bekletilir, yıkanır ve süzgece alınır. Geniş bir kabın içerisine soğanlar rendelenir üzerine zeytinyağı dökülür. Pirinç yıkanarak kabın içerisine eklenir. Baharatlar, salça ve tuzu da ilave edildikten sonra ince kıyılmış maydanozu da eklenerek karıştırılır.(çiğden bir iç harç olacak) Yaprağın geniş kısmına iç harçtan konulur ve rulo gibi iki yanlardan kapatarak sarılır. Bu işleme yaprak bitene kadar devam edilir. Sardığımız yaprakların üzerine zeytinyağı ve limon dilimleri ekleyip yaklaşık 5-6 su bardağı kadar da sıcak su ilave edilerek kısık ateşte pişirilir.
Afiyet olsun…