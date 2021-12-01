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Kadın - Aile 'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (Yaprak sarması)
Kadın - Aile

'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (Yaprak sarması)

Türk mutfağının en lezzetli ve en özel yemeklerinden biri, yaprak sarma tarifi

Yeniakit Publisher
2021-12-01 09:16:00 - 2021-12-01 09:48:16
'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (Yaprak sarması)

Yaprak Sarması tarifi için malzemeler

  • 500 gram tokat yaprağı (salamura)
  • 1 adet limon
  • Zeytinyağı
  • İç harcı;
  • 2 orta boy kuru soğan
  • 1,5 su bardağı pirinç
  • Maydanoz
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Karabiber
  • Kırmızı pul biber
  • Kimyon
  • Nane
  • Tuz
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı

Öncelikle salamura yapraklar 2-3 dakika sıcak suda bekletilir, yıkanır ve süzgece alınır. Geniş bir kabın içerisine soğanlar rendelenir üzerine zeytinyağı dökülür. Pirinç yıkanarak  kabın içerisine eklenir. Baharatlar, salça ve tuzu da ilave edildikten sonra ince kıyılmış maydanozu da eklenerek karıştırılır.(çiğden bir iç harç olacak) Yaprağın geniş kısmına iç harçtan konulur ve rulo gibi iki yanlardan kapatarak sarılır. Bu işleme yaprak bitene kadar devam edilir. Sardığımız yaprakların üzerine zeytinyağı ve limon dilimleri ekleyip yaklaşık 5-6 su bardağı kadar da sıcak su ilave edilerek kısık ateşte pişirilir.

Afiyet olsun…

 

 

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