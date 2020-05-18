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Bugün markete gitmek yasak mı? | Marketler kaça kadar açık?

Bugün markete gidilebiliyor mu? Koronavirüs salgını sebebiyle 15 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Vatandaşlar “Bugün marketler açık mı?” , “Marketler kaça kadar açık?” , “Marketler kaçta kapanıyor?” , “Markete gitmem yasak mı?” , “Eve servis yasak mı?” , “Bugün fırına gitmek yasak mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:00:00 -
Bugün markete gitmek yasak mı? | Marketler kaça kadar açık?

Koronavirüs salgının nedeniyle 15 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Söz konusu illerde yaşayanlar marketlerin bugün açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, bugün markete gitmek yasak mı?

Bugün markete gitmek yasak mı? | Marketler kaça kadar açık?

15 Mayıs saat 24.00 ile 19 Mayıs saat 24.00 arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak olmak üzere toplam 15 il sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacak.

Kısıtlamanın olduğu 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek.

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