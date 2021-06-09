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Sağlık Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? 9 Haziran koronavirüs tablosu
Sağlık

Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? 9 Haziran koronavirüs tablosu

Kaç korona vakası var? Milyonlarca kişi günlük korona vaka tablosunu yakından takip ediyor. Sağlık Bakanlığı 9 Haziran 2021 tablosunu paylaştı. Aşılama ve kısıtlamaların etkisiyle rakamların düşüşte olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Peki, bugün kaç korona vakası var?

Yeniakit Publisher
2021-06-09 20:40:00 -
Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? 9 Haziran koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bir yılı aşkın bir süre geride kaldı. Vatandaşlar her akşam güncel rakamları merak ediyor. Peki, bugün kaç korona vakası oldu?

Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? 9 Haziran koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 558 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 1018 oldu, 6 bin 647 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 179 bin 833'e yükseldi. Test sayısı 56 milyon 123 bin 336'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 306 bin 690, vefat sayısı ise 48 bin 428 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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