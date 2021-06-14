Mayıs ayı sonuna doğru Türkiye’ye önemli miktarda aşı gelmeye başladı. Tedarik artınca da yeni yaş ve meslek gruplarına aşı hakkı tanındı. Son günlerde aşı randevularına yoğun talep var. 14 Haziran 2021’de ise günlük uygulanan aşı dozuyla ilgili olarak bir rekor kırıldı. Peki, bugün kaç kişi aşı oldu?

Bugün kaç kişi korona aşısı oldu?

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı. Son 24 saatte 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı. Saat 20.00 itibariyle ülkemizde toplam 34.507.114 doz aşı yapıldı.

Bugün, Rusya’dan ilk kez aşı sevkiyatı gerçekleşti. Alman ve Çin aşılarıyla ilgili sevkiyatların da haziran ayı sonuna kadar gerçekleşmesi bekleniyor. Aşıda tedarik sorunu yaşanmazsa ay sonuna kadar sıranın 20 yaş üstüne gelmesi bekleniyor.