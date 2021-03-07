Bugün hangi ilde sokağa çıkmak serbest? Pazar günü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

1 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 83 milyonu ilgilendiren kontrollü normalleşme kararlarını açıkladı. Buna göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalktı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise sokak çıkma kısıtlaması Pazar günleri devam edecek. Öte yandan her gün 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli iller dahil tüm illerde hafta sonu da devam edecek. Çok yüksek riskli (kırmızı) ve yüksek riskli (turuncu) 39 ilde 6 Mart Cumartesi günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 8 Mart Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Pazar günü hangi ilde sokağa çıkma kısıtlaması var? Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde uygulanacak? 8 Mart Pazartesi günü sabah 05.00’e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak iller: Çok yüksek riskli iller (Kırmızı): Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.

Yüksek riskli iller (Turuncu): İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan.

Pazar günü hangi ilde sokağa çıkma yasağı yok?

7 Mart Pazar günü akşam 21.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak iller: Orta riskli iller (Sarı): Ankara, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars. Düşük riskli iller (Mavi): Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır.