Bugün en çok çalışan devlet kurumumuz o! Sebebini öğrenince şok olacaksınız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bugün çok yoğun çalışıyor.

Sabah saatlerinden bu yana dezenformasyonla mücadele eden devlet kurumumuz son olarak aşağıdaki yalan haberinde doğrusunu açıkladı.

DMM'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kadıköy ve Sarıyer'de belgesi olmadan oy kullanmaya çalışan polis ve bekçilerin sandık görevlileri ve müşahitler tarafından engellendiği haberinin asılsız olduğu belirtildi.

DMM'nin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Oy kullanacak kolluk güçlerini gösteren 142 belgesinin pusulalarla birlikte çıkması bazı görevlilerin itirazına neden olmuş, ancak belgenin orada olması gerektiği anlaşılınca sorun çözülmüştür. Ayrıca Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin sandık görevi bulunmamaktadır.