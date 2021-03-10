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Ekonomi Bugün dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? 10 Mart güncel döviz kurları
Ekonomi

Bugün dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? 10 Mart güncel döviz kurları

Haftanın 3. işlem gününde döviz kurları merak ediliyor. Yatırımcılar dolar fiyatını sık sık gündemlerinde tutuyorlar. Dolarda hareketlilik devam ediyor. Peki Bugün dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? İşte 10 Mart güncel döviz kurları…

Yeniakit Publisher
2021-03-10 10:16:00 -
Bugün dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? 10 Mart güncel döviz kurları

Hafta ortasında dolar fiyatlarında artış gözüküyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik altını da etkiliyor. Bu sebeple yatırımcıların gözü daima güncel döviz kurlarında. Dolar fiyatı anbean takip ediliyor. Peki bugün dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? Sterlin ne kadar?

Güncel döviz kurları

Dolar ne kadar?

ALIŞ: 7,6168 TL

SATIŞ: 7,6417 TL

Euro ne kadar?

ALIŞ: 9,0450 TL

SATIŞ: 9,0831 TL

Sterlin ne kadar?

ALIŞ: 10,5779 TL

SATIŞ: 10,5942 TL

Suudi Riyali ne kadar?

ALIŞ: 2,0390 TL

SATIŞ: 2,0418 TL

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