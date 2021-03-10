Bugün dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? 10 Mart güncel döviz kurları
Haftanın 3. işlem gününde döviz kurları merak ediliyor. Yatırımcılar dolar fiyatını sık sık gündemlerinde tutuyorlar. Dolarda hareketlilik devam ediyor. Peki Bugün dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? İşte 10 Mart güncel döviz kurları…
Hafta ortasında dolar fiyatlarında artış gözüküyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik altını da etkiliyor. Bu sebeple yatırımcıların gözü daima güncel döviz kurlarında. Dolar fiyatı anbean takip ediliyor. Peki bugün dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? Sterlin ne kadar?
Güncel döviz kurları
Dolar ne kadar?
ALIŞ: 7,6168 TL
SATIŞ: 7,6417 TL
Euro ne kadar?
ALIŞ: 9,0450 TL
SATIŞ: 9,0831 TL
Sterlin ne kadar?
ALIŞ: 10,5779 TL
SATIŞ: 10,5942 TL
Suudi Riyali ne kadar?
ALIŞ: 2,0390 TL
SATIŞ: 2,0418 TL