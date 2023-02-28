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Aktüel Bugün deprem olan şehirde orman yangını
Aktüel

Bugün deprem olan şehirde orman yangını

Bugün deprem olan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 19:35:00 -
Bugün deprem olan şehirde orman yangını

Osmaniye-Kadirli'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kızyusuflu köyü Acaroba mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletmeye bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin, söndürme çalışması devam ediyor.

Öte yandan Osmaniye'de bugün deprem meydana gelmişti.
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