Bugün Çölaşan'ı okuyan laikçiler, neye uğradığını şaşırdı!

Sözcü'de bir köşede yazan Emin Çölaşan, bozuk saat misali dikkat çeken tespitlerde bulundu. Batılı yaşam tarzının yılmaz savunucusu Laikçilerin nasıl bir tepki göstereceği merak edilirken Çölaşan'ın "8 Mart Dünya Kadınlar Günü tantanası" ifadesini kullanması dikkat çekti.

Çölaşan bozuk saat misali: Bu 'günlerin' tamamı kapitalist Batı icadı

Laikçileri şaşırtacak sözler sarfeden Emin Çölaşan, Kadınlar Günü, Anneler Günü, Babalar Günü, Noel, Yılbaşı gibi sözde özel günlerin Batı'dan devşirildiğini ifade ederek "Bu “Günlerin” tamamı Batı icadıdır ve bize Batı dünyasının temel direği olan kapitalizm sayesinde giriş yapmıştır." sözleriyle tepki gösterdi.

"Hiçbirinin aklına bu gelmez"

Bu sözde günlerin ticari amaç taşıdığına dikkat çeken ve "Önemli olan anneler, babalar ve sevgililer dahil insanları zayıf yerlerinden yakalamak, ticarete katkı sağlayıp piyasaları canlandırmaktır." diyen Çölaşan, "Hiçbirinin aklına “Annenize bir öpücük kondurup onu sevindirin” ilanı vermek gelmez. İlle de bir şeyler satılacak!" ifadesiyle isyan etti.

"Bizde her şey 24 saat sürer" diyen Emin Çölaşan şu ifadelerde bulundu:

Sevgili okurlarım, Türkiye'de bizim yeni bir geleneğimiz daha oluştu!..

Belli günleri reklama ve ticari kazanca alet etmek.

Anneler günü olur, medya ticari reklâmlarla dolar.

Giyim eşyaları, kozmetik ürünleri aklınıza ne gelirse…

Hatta şöyle reklamlar da çıkar:

“Anneler gününde annenizi unutmayın. Ona bizim otomobilden bir tane alıp mutlu kılın…”

Hiçbirinin aklına “Annenize bir öpücük kondurup onu sevindirin” ilanı vermek gelmez. İlle de bir şeyler satılacak!

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Sevgililer gününde aynı çark bütün hızıyla döner.

Haziran ayındaki babalar gününde ise bu çark yavaşlar.

Babalar günü hediye açısından fazla bir rağbet görmez. Bu yüzden reklâmların sayısı da epeyce azalır!

Yukarıda kısaca özetlediğim bu “Günlerin” tamamı Batı icadıdır ve bize Batı dünyasının temel direği olan kapitalizm sayesinde giriş yapmıştır.

Önemli olan anneler, babalar ve sevgililer dahil insanları zayıf yerlerinden yakalamak, ticarete katkı sağlayıp piyasaları canlandırmaktır.

Bu üç günün de en başta gelen ilkesi hep aynıdır:

“Alışverişe çıkıp mutlaka hediye almak!”

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Dün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü idi…

Gazetelere baktım, ekranlarda izledim. Bu kez biraz farklı göstergeler vardı.

Özellikle yandaş medya yine tıka basa kadınlarımızla doluydu.

Magazinler dahil manşetlerde ise kadın cinayetleri yer alıyordu.

-Erkekliğiniz yere batsın.

-Kadınlar iş başında.

-Alkışlar kadın sağlıkçılara.

-Dünya emekçi kadınlar günü kutlu olsun.

-2023 yılında futbolda kadın hakemlere de yer verilecek!

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Dün bu konuda verilen tam sayfa, en küçüğü yarım sayfa reklâmlara dikkatlice baktım.

Hepsi kadınlar günü nedeniyle verilmişti.

-Cep telefonu üreten firmalar.

-Çamaşır makinesi, buzdolabı üretenler.

-Görülmemiş indirim (!) ilanları.

-Özel okul ilanları.

-Kadın dostu şirketlerin (!) ilanları.

-Bugün ve her gün kadınlarımızın yanındayız palavraları.

-Böyle kadınlar günü indirimi görülmedi. Tahrik indirimi. Evden erkek sesi geliyordu indirimi!..

-Kadınların kendine güveni (!) olan yatak ilanları.

Ve bir de, sayfalar dolusu ama sanki habermiş gibi yutturulmak istenen örtülü reklamlar…

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Ve bazılarında, ilan veren firmaların kadın yöneticilerinin, artistlerin, dizi oyuncularının ve mankenlerin bol kepçe, poz poz fotoğrafları.

Sen yeter ki parayı bastır…

İstediğin kadar fotoğrafın gazetelerde çarşaf çarşaf yer bulsun, ekranda programlara çıkarılman sağlansın.

Sen de avucuna düşen bu fırsattan yararlan, kendi işletmenin reklâmını yap!

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü tantanası bugün sona ermiş olmalı.

İlan bedelleri medya tarafından tahsil edildi, isteyen istediği gibi konuştu, açıklamalarda bulundu.

Her kesim böylece amacına ulaşmış oldu.

Peki ama bundan sonra kadınlarımızın durumu değişecek mi?

Hayır, hiçbir şey değişmeyecek.

Bizde her şey 24 saat sürer.

Önüne gelen konuşur, ahkâm keser, sonra eski düzen aynen sürüp gider.

Zira her şeyimiz, bütün coşkumuz yılda sadece bir güne, birkaç saate endekslidir.

Hızımızı alırız ve iş o gün orada biter.

İş insanları ve patronlar parayı bastırıp kadınlarımız üzerinden kendi reklâmlarını yapar, medyamız büyük paralar kazanır!..