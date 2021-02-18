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Ekonomi Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları
Ekonomi

Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları

Yatırımcılar ve bazı vatandaşlar güncel altın fiyatlarını sıkı bir şekilde takip ediyorlar. Koronavirüs tedbirleri ve aşı çalışmalarındaki olumlu sonuçlardan dolayı azalan altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Peki bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç TL? İşte güncel altın fiyatları…

Yeniakit Publisher
2021-02-18 14:26:00 -
Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları

Geçtiğimiz sene altın fiyatları zirveyi gördü. Ülkemizdeki olumlu gelişmelerden etkilenen altın fiyatları düşüş yaşamaya devam ediyor. Güncel altın fiyatları görenleri şaşırtıyor. Peki çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç TL? 18 Şubat Altın fiyatları

Güncel altın fiyatları

Gram altın

SATIŞ FİYATI: 399,93 TL

ALIŞ FİYATI: 399,84 TL

Çeyrek altın

SATIŞ FİYATI: 674,00 TL

ALIŞ FİYATI: 654,00 TL

Cumhuriyet altını

SATIŞ FİYATI: 2.666,00 TL

ALIŞ FİYATI: 2.605,00 TL

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