Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları

Yatırımcılar ve bazı vatandaşlar güncel altın fiyatlarını sıkı bir şekilde takip ediyorlar. Koronavirüs tedbirleri ve aşı çalışmalarındaki olumlu sonuçlardan dolayı azalan altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Peki bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç TL? İşte güncel altın fiyatları…