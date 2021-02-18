Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları
Yatırımcılar ve bazı vatandaşlar güncel altın fiyatlarını sıkı bir şekilde takip ediyorlar. Koronavirüs tedbirleri ve aşı çalışmalarındaki olumlu sonuçlardan dolayı azalan altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Peki bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç TL? İşte güncel altın fiyatları…
Geçtiğimiz sene altın fiyatları zirveyi gördü. Ülkemizdeki olumlu gelişmelerden etkilenen altın fiyatları düşüş yaşamaya devam ediyor. Güncel altın fiyatları görenleri şaşırtıyor. Peki çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç TL? 18 Şubat Altın fiyatları
Güncel altın fiyatları
Gram altın
SATIŞ FİYATI: 399,93 TL
ALIŞ FİYATI: 399,84 TL
Çeyrek altın
SATIŞ FİYATI: 674,00 TL
ALIŞ FİYATI: 654,00 TL
Cumhuriyet altını
SATIŞ FİYATI: 2.666,00 TL
ALIŞ FİYATI: 2.605,00 TL