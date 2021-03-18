Bugün bankalar açık mı? Bankalar bugün çalışıyor mu? Bugün bankalar işlem yapıyor mu?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 106. yıl dönümünde en çok merak konuların başında bankada işi olan vatandaşlar tarafından bankalar bugün açık mı, bankalar bugün çalışıyor mu? soruları oldu. Resmi ve dini bayramlarda bankalar başta olmak üzere kamu kurumları tatil yapmakta. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü olan 18 Mart Perşembe günü bankalar açık mı, değil mi? merak ediliyor.

Bankalar bugün açık mı?

18 Mart tarihi resmi bir tatil değildir. Bu sebeple yurt genelindeki bütün bankaların çalışma tatili, normal bir iş günüyle aynı olacak. Yani mesai saatleri içerisinde bankalara giden her vatandaş banka şubelerinin bütün hizmetlerinden yararlanabilmektedir. 18 Mart tarihinde bütün kamu kurum ve kuruluşları mesai saatlerinde her iş günü olduğu gibi hizmet vermeye devam edecek.