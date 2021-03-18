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Ekonomi Bugün bankalar açık mı? Bankalar bugün çalışıyor mu? Bugün bankalar işlem yapıyor mu?
Ekonomi

Bugün bankalar açık mı? Bankalar bugün çalışıyor mu? Bugün bankalar işlem yapıyor mu?

Türk milleti olarak destan yazdığımız zaferlerden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü her sene yurt genelinde coşkuyla, hürmetle ve dualarla kutlanıyor. Türk milletinin yedi düvelle savaştığı Çanakkale’de düşmana geçit verilmedi. Vatan, bayrak, ezan için Çanakkale’de 253 bin şehit verildi. Kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destanın adıdır Çanakkale Zaferi. Vatandaşlar 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla bankaların bugün açık olup olmadığını merak ediyor. Peki bankalar bugün açık mı? Bankalar bugün çalışıyor mu? Bugün bankadan işlem yapılıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-03-18 12:02:00 - 2021-03-18 12:02:41
Bugün bankalar açık mı? Bankalar bugün çalışıyor mu? Bugün bankalar işlem yapıyor mu?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 106. yıl dönümünde en çok merak konuların başında bankada işi olan vatandaşlar tarafından bankalar bugün açık mı, bankalar bugün çalışıyor mu? soruları oldu. Resmi ve dini bayramlarda bankalar başta olmak üzere kamu kurumları tatil yapmakta. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü olan 18 Mart Perşembe günü bankalar açık mı, değil mi? merak ediliyor. 

Bankalar bugün açık mı?

18 Mart tarihi resmi bir tatil değildir. Bu sebeple yurt genelindeki bütün bankaların çalışma tatili, normal bir iş günüyle aynı olacak. Yani mesai saatleri içerisinde bankalara giden her vatandaş banka şubelerinin bütün hizmetlerinden yararlanabilmektedir. 18 Mart tarihinde bütün kamu kurum ve kuruluşları mesai saatlerinde her iş günü olduğu gibi hizmet vermeye devam edecek.

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