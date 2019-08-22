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Bugün AEK ile karşılaşacak Trabzonspor'un 11'i açıklandı

Teknik direktör Karaman'ın, AEK müsabakasıyla yeniden ideal 11'ine döneceği öğrenildi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:16
Bugün AEK ile karşılaşacak Trabzonspor'un 11'i açıklandı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı Yunanistan'ın AEK takımıyla oynayacağı maç için Yunanistan'ın Atina şehrine ulaştı.

1 SAAT 15 DAKİKALIK YOLCULUK

Atina Elefterios Venizelos Havalimanı'na 1 saat 15 dakikalık yolculuğunun ardından ulaşan Trabzonspor kafilesi, daha sonra kısa süre pasaport işlemlerinin ardından otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

İKİ İSİM KADRODA YOK

İstanbul'a 22 futbolcuyla gelen bordo-mavili takımın, AEK maçı kadrosunda ise 20 oyuncu bulunuyor. Fıratcan Üzüm ve Kamil Ahmet Çörekçi, AEK maçı kadrosunda yer almadı.

MUHTEMEL 11 AÇIKLANDI

Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak- Abdulkadir Parmak- Sosa- Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme- Shörloth

Sakat: Onazi

Cezalı: Yok

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 09:16
  1. İstanbul
  2. AEK
  3. Trabzonspor

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