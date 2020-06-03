Bugün açıklanan rakamlar hangi gün alınan örneklere ait? Bakan Koca açıkladı

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'Filyasyon çaslışmalarımız kesintisiz devam edecek'

Şehirlerarası seyahat yasağı kaldırıldıktan sonra filyasyon çalışmalarının aksamaya uğradığı iddialarına cevap veren Bakan Koca, "Sahada altı bine yakın ekibimiz filyasyon çalışmalarını sürdürüyor. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Bu dönemde de filyasyonu ihmal etmeyeceğiz." dedi.

Günlük açıklanan koronavirüs vaka sayılarının hangi gün alınan örneklere ait olduğu sorusuna da cevap veren Bakan Koca, şunları söyledi:

"Koronavirüs vakalarında kuluçka süresinin ortalaması 5.6 gün. Yani biz bulaşı 6 ya da 7 gün sonra tespit edebiliyoruz. Dolayısıyla bugün tespit ederek açıkladığımız vakaları bir hafta öncesinin sonuçları gibi değerlendirebiliriz."