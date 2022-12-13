Bugün 7 hisse üzerindeki tedbir kalkıyor!
Bugün 7 hisse üzerindeki tedbir kalkıyor. Haklarında tedbir kararı olan 7 hisse üzerindeki kısıtlamalar bugün kalkıyor.
Hisseler, bugün seans açılışında üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak.
Sona eren tedbirler ve ilgili şirketler şunlar:
1- KMPUR- KIMTEKS POLIURETAN
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
(3) Brüt Takas
(4) Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması
(5) Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı
(6) Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması
2- GESAN- GIRISIM ELEKTRIK SANAYI
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
(3) Brüt Takas
(4) Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması
(5) Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı
(6) Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması
3- LIDER- LDR TURIZM
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
(3) Brüt Takas
(4) Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı
4- AFYON- AFYON CIMENTO
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
5- TUREX- TUREKS TURIZM TASIMACILIK
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
6- ALCTL- ALCATEL LUCENT TELETAS
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
7- EUHOL- EURO YATIRIM HOLDING
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
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