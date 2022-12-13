  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bugün 7 hisse üzerindeki tedbir kalkıyor!
Ekonomi

Bugün 7 hisse üzerindeki tedbir kalkıyor!

Bugün 7 hisse üzerindeki tedbir kalkıyor. Haklarında tedbir kararı olan 7 hisse üzerindeki kısıtlamalar bugün kalkıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 11:28:00 -
Bugün 7 hisse üzerindeki tedbir kalkıyor!

Hisseler, bugün seans açılışında üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak.

Sona eren tedbirler ve ilgili şirketler şunlar:

1- KMPUR- KIMTEKS POLIURETAN

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

(3) Brüt Takas

(4) Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması

(5) Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı

(6) Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması

2- GESAN- GIRISIM ELEKTRIK SANAYI

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

(3) Brüt Takas

(4) Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması

(5) Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı

(6) Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması

3- LIDER- LDR TURIZM

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

(3) Brüt Takas

(4) Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı

4- AFYON- AFYON CIMENTO

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

5- TUREX- TUREKS TURIZM TASIMACILIK

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

6- ALCTL- ALCATEL LUCENT TELETAS

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

7- EUHOL- EURO YATIRIM HOLDING

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

BORSAGUNDEM.COM

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23