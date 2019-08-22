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Buğday hasadında dane kaybı düştü, 4 milyon 415 bin TL kazanç sağlandı

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Bayram Ay, Samsun’da 2019 yılı buğday hasadında biçerdöverle hasatta müsaade edilen yüzde 2’lik dane kayıp sınırına göre, il ekonomisine yaklaşık 4 milyon 415 bin TL kazanç sağlandığını açıkladı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 17:30
Buğday hasadında dane kaybı düştü, 4 milyon 415 bin TL kazanç sağlandı

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Bayram Ay, Samsun’da 2019 yılı buğday hasadında biçerdöverle hasatta müsaade edilen yüzde 2’lik dane kayıp sınırına göre, il ekonomisine yaklaşık 4 milyon 415 bin TL kazanç sağlandığını açıkladı.


Samsun’un Alaçam ilçesinde başlayan buğday hasadı Ağustos ayı itibarıyla Lâdik ilçesinde sona erdi. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Vekil Bayram Ay, “İlimizde, 2019 da yaklaşık 1 milyon dekar alanda 358 bin ton buğday üretimi gerçekleştirildiği tahmin edilmektedir. Toplam buğday ekiliş alanının yaklaşık 840 bin dekar alanı biçerdöverle hasat edilmiştir. İlimizde ziraat odasına kayıtlı 360 biçerdöver olup, buğday, arpa, ayçiçeği, çeltik ve soya hasadı biçerdöverle yapılmaktadır. İl genelindeki toplam 50 kontrolör ile 13 ilçemizde yapılan biçerdöverle buğday hasadında gerçekleştirilen 221 kontrol sonunda ortalama buğday verimi 388 kilogram dekar alan biçerdöverle hasadı gerçekleştirilen ürün miktarı 326 bin 707 ton ve dane kayıp oranı ise yüzde 0,85 kilogram dekar alan olarak tespit edilmiştir. Bu değerlere göre ilimizde 2019 yılı buğday hasadında biçerdöverle hasatta müsaade edilen yüzde 2’lik dane kayıp sınırına göre, ilimiz ekonomisine yaklaşık 4 milyon 415 bin TL kazanç sağlanmıştır” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 17:30
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