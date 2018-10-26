Buğday depresyona sokar

1940'lı yıllarda buğdayı ıslah etmeye soyunan Amerikalı bilim adamları, ulvi bir amaçla yola çıkarlar. Efendim neymiş, dünyada açlığı yok edeceklermiş.. Hadi oradan! Sanki genetiğine müdahale edilmiş buğdayı aç insanlara bedava dağıtıyorlar! Bu iş sadece ilaç endüstrisi ve tohum firmalarına fayda sağlar, kimse bana ulvi ülkülerden bahsetmesin. Daha çok, hep daha çok para istiyorlar, kimse aç insanları doyurmanın peşinde değil. Bunlar "aç insanlar' derken aslında kendilerini tanımlıyorlar, paraya aç kapitalistler bunlar. Genetiğine müdahale ettikderi buğdayı, paraya açlıklarını doyurmak için kullanıyorlar ve bu açgözlü kapitalistler hiçbir zaman doymayacaklar. İnsanların sağlıklarını bozarak para kazanıyorlar.

MÜDAHELE GÖRMÜŞ BUĞDAY

Genetiğine müdahale edilmiş cüce buğday, bugün dünyadaki buğday tarımının % 99'unu teşkil ediyor ve dünyada hala açlık sınırında yaşayan 800 milyon insan var. 70 yıl geçti, ama açlık durumunda değişen bir şey yok. Açlığı engellyemediler ama obeziteyi patlatmayı başardılar: 800 milyon aç insanın karşıtı olarak bugün dünyada 1,2 milyar obez insan var. Diyabet patladı, salgın hastalık gibi artıyor ve insanoğlu tarihte görülmediği kadar mutsuz! Tüm bunlar, 'ıslah' etmek kisvesi altında genetik yapısınamüdahale edilen modern buğdayın sayesinde oldu.

1950 lere geldiğimizde tüm dünyaya bu 'harika' buğdayı pazarlama operasyonu başladı. Kısa süre içinde ilkel buğday tarihe karıştı, genetiğine müdahale edilmiş cüce buğday hayatımıza girdi. Sonuç mu? Daha çok obezite, daha çok diyabet, daha çok kalp damar hastalığı!İnsanoğlunun doğaya yaptığı her müdahale, hastalık olarak geriye dönüyor.