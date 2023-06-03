Bugay ailesinde şiddet sarmalı! Bizimkiler dizisinin senaristi Umur Bugay'ın eşi yine mahkemelik oldu
Bizimkiler dizisinin senaristi Umur Bugay’ın eşi Ayşe Bugay, oğlu Ömer Bugay’ın kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ayşe Bugay, bu defa da gelini ile mahkemelik oldu.
Ayşe Bugay, bipolar bozukluk hastası olduğunu iddia ettiği oğlu Ömer Bugay’ın kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek uzaklaştırma kararı aldırmıştı.
Ayşe Bugay, bu defa oğlunun eşi Fidan Bugay ile mahkemelik oldu.
4 aylık hamile olduğunu belirten Fidan Bugay, kayınvalidesi ile görümcesinin çocuğu istemediğini ve bu yönde kendisini tehdit ettiğini iddia ederek korunma kararı aldırdı.
Ayşe Bugay, karara itiraz etti. Ancak mahkeme, itirazı reddetti.
Kaynak: Hürriyet
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