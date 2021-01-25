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Aktüel BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Aktüel

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 09:46:00 -
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

 

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